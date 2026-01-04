Putin planteó informalmente a Trump en su primer mandato dejar de apoyar a Venezuela a cambio de que EEUU hiciera lo mismo en Ucrania

Fue una de esas primeras ofertas bizarras planteadas por el Kremlin que surgieron con la llegada a la Casa Blanca de un presidente descrito como "transaccional" y "no convencional". Fiona Hill, asesora de seguridad nacional en el primer mandato de Donald Trump, declaró en su testimonio de noviembre de 2019 durante la investigación del proceso de 'impeachment' contra el magnate neoyorquino, que representantes rusos plantearon ya entonces a Washington un "extraño" intercambio: dejar de apoyar al régimen de Nicolás Maduro a cambio de un cese del respaldo estadounidense a Ucrania. Más allá de lo que ha podido suceder entre bambalinas en los días previos a la operación estadounidense en Venezuela entre la Administración de Trump y representantes del Estado ruso, el planteamiento tiene peligrosas implicaciones para la seguridad de Europa y hasta de Asia, ya que refuerza la percepción de que ambos presidentes comparten la idea de un mundo dividido en zonas de influencia.

"Los rusos estaban enviando el mensaje en esta fase de que aspiraban a un intercambio muy extraño entre Venezuela y Ucrania... 'ustedes tienen su doctrina Monroe. Y ustedes nos quieren fuera de su patio trasero; bueno, ustedes saben que tenemos nuestra propia versión de esto: ustedes están en nuestro patio trasero de Ucrania'", llegó a asegurar Hill. La exfuncionaria destacó también que semejantes planteamientos no eran del conocimiento de "John Bolton", consejero de seguridad nacional entre 2018 2019, o del "Departamento de Estado".

Poco se sabe de los tratos que han tenido en los últimos meses entre representantes estadounidenses y rusos acerca de la crisis de Ucrania y del futuro de Nicolás Maduro, más allá de la constatación de que alguna forma de diálogo existía, según se deduce del comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ruso condenando la acción militar estadounidense. "Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo", reza el texto.

Falta de recursos

Con todo, la mayoría de analistas descarta que se haya producido semejante 'intercambio', y atribuyen la inacción de Rusia a la falta de recursos para defender a Maduro, a la incapacidad de defender a un aliado situado a 10.000 kilómetros de distancia mientras libra la guerra en Ucrania. "Maduro valoró mal la situación, se le ofreció ir a Rusia, a Turquía... lo cierto es que el escenario es muy diferente al de 2019, cuando Rusia en efecto materializó un gran apoyo a Maduro (durante las masivas protestas de ese año); en 2019 no había (la guerra de) Ucrania en las mismas dimensiones que ahora y EEUU tampoco había congregado un dispositivo militar tan enorme en las costas de Venezuela que Rusia no pudo proporcionar un apoyo efectivo a su aliado", ha asegurado Vladímir Rouvinski, director del laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Icesi, en Colombia, al canal independiente ruso TV Dozhd.

Las conversaciones de su primer mandato, eso sí, refuerzan la sensación de que ambos líderes tienen un concepto similar de las relaciones internacionales y el derecho de las superpotencias nucleares --EEUU, Rusia o China-- de tener una zona de influencia. "Esta idea lleva ya tiempo sobre la mesa; he oído gente cercana a Trump hablar de ello en el último año", ha asegurado en una entrevista Anne Appelbaum, columnista en 'The Atlantic' e investigadora senior en el Instituto Agora de la universidad Johns Hopkins. En su opinión, "es muy peligroso, en primer lugar para EEUU, por la reacción que podría generar en Latinoamérica, para los socios comerciales, y es muy peligroso para Europa, que quedaría expuesta a la manipulación rusa o incluso a una invasión, y también para los aliados de EEUU en Asia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Japón...".

