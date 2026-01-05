La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen

La decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de negociar la transición política con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la detención de de Nicolás Maduro, permite al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero mantener su línea directa con el régimen chavista, según la información recabada por EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de la actividad internacional del político socialista.

Estas fuentes consideran que la influencia de Zapatero en el régimen no se habría visto alterada con la salida del poder de Maduro, pues en realidad sus vínculos con el Gobierno del país sudamericano tienen su origen en su amistad con Jorge Rodríguez, hermano mayor de la vicepresidenta venezolana, y que como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es considerado el 'número tres' del Gobierno de Caracas.

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro / EFE

Jorge Rodríguez es psiquiatra de formación y a lo largo de su carrera política ha ejercido numerosos cargos en la cúpula chavista. Así, fue alcalde de Caracas y presidente del Consejo Nacional Electoral, el responsable de los 'pucherazos' del régimen. Pero sobre todo llegó a ser vicepresidente del país y ministro de Comunicación. El diario argentino La Nación le llega incluso a calificar como "cerebro" del chavismo al mismo tiempo que le define como "la mente mejor dotada del madurismo".

Negociaciones en Noruega

Sus vínculos con Zapatero se originaron en la implicación del expresidente del Gobierno español en las conversaciones entre el régimen y la oposición. De hecho, Rodríguez es considerado el principal interlocutor con gobiernos y aliados internacionales, y en virtud del cual fue el representante del Ejecutivo de Maduro en las negociaciones que se llevaron a cabo con los emisarios del opositor Juan Guaidó en Noruega en 2019.

Los hermanos Rodríguez son conocidos en Venezuela, además, por ser hijos del guerrillero Jorge Antonio Rodríguez, involucrado en el secuestro en 1976 del empresario estadounidense William Frank Niehous, que duró más de tres años. El padre de la 'número dos' y del 'número tres' de Maduro falleció bajo custodia de las autoridades venezolanas de la época.

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York / DEA

Precisamente en el sumario del caso Ábalos-Koldo constan informes elaborados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponen de manifiesto que la propia Delcy Rodríguez fue la interlocutora elegida por el PSOE en la etapa en la que José Luis Ábalos era secretario de Organización del partido.

El papel de Aldama

Y gracias a estas pesquisas, se ha descubierto que el comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, actuó como "interlocutor entre España y Venezuela", en concreto entre el exministro de Transportes y la propia Delcy Rodríguez: "Buenas tardes, Delcy mensaje del jefe [Ábalos]. La reunión de Leopoldo López con el presidente a (sic) sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente; esto es importante que lo sepáis y entendáis besos", escribió Aldama a la vicepresidenta de Venezuela. El mensaje se envió unos cuarenta minutos después de que se iniciara el encuentro en la sede socialista en Madrid con Pedro Sánchez.

En el sumario del caso Koldo se desvela, también, que la sociedad Apamate Corporate and Trust transfirió 300.000 euros el 3 de enero de 2020 a la mercantil Deluxe Fortune, una de las dos empresas que usó el comisionista y conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, para ingresar las presuntas mordidas de la venta de las mascarillas pagadas por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y otras Administraciones públicas gobernadas por los socialistas.

Los dueños de esta empresa mantienen cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa, que también es administrador solidario de la compañía. Este último fue uno de los cuatro pasajeros que acompañaron a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el avión que la desplazó el 19 de enero de 2020 al aeropuerto de Barajas, en el que la número dos de Maduro mantuvo una reunión con Ábalos.

16 días antes del 'Delcygate'

El abono de los 300.000 euros a la empresa de Aldama tuvo lugar 16 días antes de la polémica reunión en el Aeropuerto Adolfo Suárez, que derivó en una causa judicial denominada 'Delcygate', pues la vicepresidenta venezolana tenía prohibida su entrada en la Unión Europea.

Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. A la izquierda los mensajes entre el comisionista y Leonor González, implicada en el caso hidrocarburos. / Europa Press

En este sentido, la UCO de la Guardia Civil recoge en uno de sus informes un "pantallazo" de un mensaje en el que Ábalos informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que Delcy Rodríguez quería reunirse con él "discretamente". Los agentes también descubrieron una carta, supuestamente elaborada por el comisionista Víctor de Aldama, en la que, en nombre de Ábalos como secretario de Organización del PSOE, invitaba a la 'número dos' de Maduro a visitar España.

En otra causa denominada caso hidrocarburos en la que se investiga a Aldama en la Audiencia Nacional, también han aparecido whatsapps en los que se comprueba que la relación entre Koldo García, principal asesor del que fue ministro de Transportes José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, continuó meses después de que esta se reuniera con el expolítico socialista en el aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de enero de 2020.

Víctor de Aldama

La documentación recabada por la UCO constata que Aldama, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel por participar en la organización criminal encabezada por José Luis Ábalos y Koldo García en el pelotazo de las mascarillas, ejerció como intermediario en 2020 entre el Gobierno de Venezuela, en concreto entre su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y una empresa que pretendía transportar gasolina al país sudamericano, que en esos se encontraba en plena crisis de suministro de combustibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro José Luis Ábalos, conversan durante un mitin de campaña en noviembre de 2019, en el pabellón polideportivo de Mislata (Valencia). / Miguel Lorenzo / Delegaciones

En concreto, la vicepresidenta venezolana intercambió el 20 de marzo de 2020 mensajes con el comisionista de la red corrupta sobre el déficit de combustibles: "Sí necesitamos gasolina", escribió la ahora 'elegida' por Trump. Dos meses después Aldama ya había conseguido a una empresa que se ofrecía a suministrar al Gobierno de Caracas hasta "un millón de toneladas de gasolina al mes" procedente de Omán y Catar.

Suscríbete para seguir leyendo