EEUU ataca Venezuela, en directo: Trump vaticina que Cuba está "a punto de caer"

Maduro y su esposa comparecen este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en el que se leerán los cargos y se preguntará a los acusados cómo se declaran

Trump le pide a Delcy Rodríguez "acceso total" al petróleo en Venezuela

PI STUDIO

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

