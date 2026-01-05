Ilusión y cautela

Hace apenas unos días que cerrábamos 2025. Tiempo para la reflexión, en un año, que en lo deportivo, ha sido digno de destacar. Muchos han sido los resultados destacados de los deportistas de la Comunidad Valenciana, en las diferentes disciplinas olímpicas y paralímpicas de verano celebradas en los últimos 365 días.

Unos primeros pasos, los cuales forjan los principios del camino a la gran cita en Los Ángeles en el verano de 2028. Fecha que parece aún lejana (mucho tiene que llover hasta que llegue ese momento), pero que realmente, en lo que es el ciclo, está ya más cerca de lo que parece. Y lo es, ya que en este 2026 al que acabamos de abrirle la puerta, ya tendremos los primeros torneos y competiciones clasificatorias para el gran evento a celebrar en tierras californianas.

Prácticamente todas las semanas, la sucesión de noticias en clave positiva y de grandes logros de nuestros representantes, han acaparado ampliamente las noticias en SUPERDEPORTE. Una tónica que reafirma el crecimiento de los mismos y la constatación del buen trabajo en el tiempo, que se está realizando desde las diferentes bases de la mayoría de disciplinas practicadas.

Sin quitar mérito a todos estos logros, el año post olímpico y todo lo que transcurre durante el tiempo que lo contempla, siempre hay que analizarlo con cautela y en detalle. Y es así, ya que, tras cerrar la participación en la gran cita, en este caso la que se desarrolló en París, llegan muchos cambios. Lo son en las preparaciones, principalmente en los atletas de mayor nivel, donde sus cargas de trabajo han llegado al máximo nivel por motivos obvios. De la misma manera, algunos y algunas deportistas se toman esta temporada, recién finalizada, como un tiempo de recuperación, no únicamente física sino igualmente en lo mental, ya que la exigencia y exposición así lo demandan. Todo ello con el objetivo de recargarse en lo corporal y en lo psíquico, buscando así nuevos objetivos y motivaciones. Unas ausencias que dejan que, otros que ya estaban tocando a la puerta de las posiciones de honor, ahora tengan la oportunidad de subir a pódiums de las diferentes competencias que se disputan a lo largo del calendario. Circunstancia, que en paralelo, hace que sea más complicado ver mejora en marcas con respecto a periodos anteriores. Las hay, pero son las menos, normalmente relacionadas con semillas nuevas que florecen por los procesos naturales que otorga la misma vida.

Pero como decíamos, no se debe quitar mérito, en absoluto, al posicionamiento de todos estos nombres en lo más alto del planeta deporte. Acostumbrarse a estar ahí no es una tarea nada sencilla, lo es más el mantenerse en las mismas, ya que al igual que pasa con los representantes de nuestra tierra, en otros lugares también florecen talentos que se convierten en alternativas a sentarse en las mesas de los más grandes referentes a nivel mundial.

Por tanto, la entrada en el nuevo año se convierte en el verdadero escaparate de las posibilidades reales y futuras, a medio y largo plazo, de que lo logrado se refrende y otorgue con claridad una posición totalmente real entre estos elegidos.

Que así sea.