El Parlamento venezolano nombra a Delcy Rodríguez presidenta encargada

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela nombró este lunes presidenta encargada del país a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El Parlamento comenzó así una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo y con la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses. Ambos comparecieron este lunes ante un tribunal de Nueva York para su primera audiencia en el país norteamericano.

Durante el primer año del quinquenio, la junta directiva de la AN estará toda en manos del chavismo, encabezada por el diputado y jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, cuya hermana, Delcy Rodríguez, es ahora mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Rodríguez fue reelegido presidente del Parlamento unicameral, cargo que ocupó durante todo el quinquenio anterior.

El también psiquiatra, tras hacer una llamada a la "unidad nacional", prometió que su "función principal en los días por venir" será "recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta" a Maduro y a Flores. "Los esfuerzos desde nuestro deseo de que nuestra patria crezca y prospere no deben detenerse, incluso con el mayor de los obstáculos. Más allá de los obstáculos, falta una diputada en este recinto, más allá de los obstáculos, hay un curul (escaño) allí que corresponde a mi hermana Cilia Flores de Maduro", expresó.

Ambos fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques de EEUU en Caracas y tres estados aledaños. En la directiva, también repite Pedro Infante como primer vicepresidente, quien juró "por la inocencia" del líder chavista y su esposa, por cuya libertad dijo que luchará "incansablemente".

El puesto de segunda vicepresidenta estará ocupado por Grecia Colmenares, secretaria general de la Juventud del partido gobernante PSUV, quien también se comprometió con el retorno del "más valiente de los valientes", en referencia a Maduro, y de Flores.

El telón de fondo

Maduro y Flores, mientras en Venezuela se abría un nuevo quinquenio parlamentario, ambos eran presentados en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), durante la que se declararon no culpables. El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, denunció en la sesión parlamentaria que su familia es "perseguida" y que su padre y Flores, a quien llamó su "segunda madre", fueron "secuestrados" por "ser revolucionarios" y porque "no se vendieron ni se venderán".

El parlamentario afirmó que tiene fe en que "más temprano que tarde", y "gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país", ambos estarán libres y en Venezuela, lo que será -previó- un "momento histórico". "La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expresó Maduro Guerra, quien ofreció también su "apoyo incondicional" a Delcy Rodríguez en su tarea como presidenta encargada. La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos. También incluye a Maduro Guerra, hijo del gobernante.

Los nuevos cargos acusan al mandatario de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas. Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Minoría opositora

La nueva AN tiene como novedad la entrada de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria, liderada por María Corina Machado.

De los 285 escaños, solo 29 están ocupados por opositores, entre ellos también Stalin González, quien exigió durante la sesión liberar a los presos políticos, cifrados en 863 por la ONG venezolana Foro Penal, que se dedica a la defensa de los arrestados por estos motivos. En nombre de otros 12 diputados, González aseguró que él y su grupo son la voz de millones de venezolanos que "han sido silenciados" y de aquellos que por "temor prefieren no hablar" o tuvieron que buscar oportunidades fuera de Venezuela. Además, exigió el cese de la "criminalización a la disidencia" en el país suramericano. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, calificó de "ilegítima" a la nueva Asamblea Nacional.