La Coalición de Voluntarios concreta en París los "preparativos para el envío de una fuerza multinacional" a Ucrania

Era la primera vez en casi un año que la Coalición de Voluntarios se reunía "presencialmente al completo" en París con el objetivo de concretar las garantías de seguridad de Ucrania y de demostrar la "convergencia" de los aliados.

Liderando la mesa de negociaciones en el Palacio del Elíseo, se encontraba el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quienes siempre han mostrado una gran complicidad. A su alrededor, 27 jefes de Estado; el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el canadiense, Mark Carney o el presidente de España, Pedro Sánchez. Todos, miembros de la Coalición de Voluntarios, dispuestos a alcanzar un acuerdo con garantías para alcanzar la paz. La fotografía apuntaba a que este encuentro podía ser decisivo en la concretización sobre las “modalidades de un futuro alto el fuego” entre Rusia y Ucrania, las consecuencias en caso de violación de este acuerdo de paz, el compromiso de apoyar a Kiev, las condiciones para “desplegar una fuerza multinacional” para “tranquilizar a Ucrania”, y el acuerdo para una cooperación de largo plazo en defensa.

Finalmente, los aliados lograron acordar un sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia. "Estos compromisos podrían incluir el uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico, y la adopción de sanciones adicionales", se podía leer en un borrador al que tuvo acceso horas antes la agencia AFP.

En la rueda de prensa posterior, Emmanuel Macron rompió el silencio declarando que “esta reunión marca un avance significativo hacia una paz sólida y duradera”, y anunció los preparativos para la creación de una "fuerza multinacional en el aire, mar y tierra" que se situará "lejos de la línea de contacto" y que brindará "una forma de tranquilidad" a Ucrania tras el alto el fuego supervisado por Estados Unidos. Además de la creación de una “célula de coordinación” entre la Coalición de voluntarios.

Zelenski celebró la concretización de las garantías de seguridad; "Es importante que la coalición cuente ahora con documentos sustanciales, y no solo palabras", declaró en la rueda de prensa, elogiando la determinación de sus aliados por una seguridad real.

EEUU, presente en París

Esta cumbre tenía algo especial, y es que por primera vez, Estados Unidos estuvo presente junto con el resto de aliados al completo. El gobierno de Donald Trump siempre ha mostrado una postura distante sobre esta coalición, rechazando ser miembro de pleno derecho.

Aunque a la reunión debía acudir en un principio el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tuvo que suspender su viaje a la capital francesa por la operación estadounidense en Venezuela, finalmente a la mesa de diálogo se sentó su enviado especial, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Envío de tropas a Ucrania

El despliegue de tropas internacionales en Ucrania es uno de los principales escollos para la Coalición de Voluntarios. Algunos miembros se muestran reticentes con la idea, como es el caso de Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dejó claro nuevamente durante la reunión con los aliados europeos que no enviará tropas terrestres italianas como parte de las garantías de seguridad para Kiev una vez alcanzado el alto el fuego con Rusia.

“Meloni reiteró ciertos puntos clave de la postura del gobierno italiano sobre la cuestión de las garantías, en particular la exclusión del despliegue de tropas terrestres italianas", declaró su oficina tras la reunión en París.

Sin embargo, Francia, Reino Unido y Turquía han dado un paso hacia adelante reconociendo que defenderán la propuesta de desplegar una fuerza de paz en Ucrania, según informó este martes Radio Free Europe-Radio Liberty. Francia y el Reino Unido son los países que, por el momento, aportarían la mayor parte de las tropas, mientras que Turquía se encargaría de la seguridad marítima en el Mar Negro.

En el caso de España, el presidente Pedro Sánchez manifestó desde París su disposición a intervenir en una eventual misión de paz en Ucrania, siempre que se alcance previamente un acuerdo de alto el fuego y se diseñe un marco de garantías de seguridad en el país. “Por primera vez, desde hace cuatro años que se inició la invasión de Putin a Ucrania, empiezan a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir, eventualmente, que termine la guerra y se alcance una paz justa y duradera en Ucrania, que es lo que hemos venido defendiendo los europeos desde el principio de esta agresión por parte de Putin”, aseguró desde París.

Sánchez se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios en el Congreso para analizar el posible envío de tropas españolas, condicionado al fin de la guerra y a la instauración de la paz. “La próxima semana contactaré solo con la mayoría de grupos de la Cámara para plantearles cómo deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución, siempre y cuando se acuerde ese alto el fuego”, informó tras la reunión.

La adhesión de Ucrania a la UE

Otra capa de garantías de seguridad es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El actual plan de paz de 20 puntos plantea una admisión para enero de 2027, que muchos funcionarios de la Comisión Europea consideran poco realista e inviable. Lo más probable es que la fecha cambie y se convierta en una aspiración, con Ucrania entrando en el bloque por etapas para evitar una perturbación, por ejemplo, en los mercados agrícolas.

Precisamente sobre este tema, Pedro Sánchez recalcó que “España siempre ha defendido la entrada de Ucrania en la UE y va a seguir ayudando a Ucrania y a la UE”.

Para Kiev, tener una fecha de adhesión en el texto final es una prioridad absoluta ya que podría ayudar a contrarrestar el dolor de las concesiones territoriales y facilitar un resultado positivo en un eventual referéndum. La Administración estadounidense ha afirmado en repetidas ocasiones que Europa debe asumir más responsabilidad en la seguridad futura de Ucrania.

