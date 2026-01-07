Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski ve "avances concretos" en las garantías vinculantes acordadas por la Coalición de Voluntarios

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado los "avances concretos" obtenidos en el marco de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios que ha tenido lugar este martes en París y en la que han acordado garantías de seguridad vinculantes para Kiev, con el "apoyo previsto" de Estados Unidos.

"Es importante destacar que la Coalición cuenta ahora con documentos sustantivos. No se trata solo de retórica, sino de avances concretos: una declaración conjunta de todos los países de la Coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha defendido que el texto evidencia "la seriedad con la que tanto Europa como toda la Coalición de Voluntarios están dispuestos a trabajar en pro de una seguridad real".

El mandatario ucraniano ha celebrado que el encuentro en la capital francesa haya tenido "un nivel de debate excepcionalmente alto", dando lugar a una Declaración con la que "estamos reforzando nuestro trabajo jurídico en los países, con los parlamentos, para que, en el momento en que la diplomacia logre poner fin a la guerra, estemos totalmente preparados para desplegar las fuerzas de la Coalición".