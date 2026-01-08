Moeve y Galp negocian fusionar sus gasolineras y refinerías para plantar cara a Repsol

Giro de guion en la industria del petróleo española. La segunda petrolera de España, Moeve (antigua Cepsa), y la primera de Portugal, Galp, han alcanzado un principio de acuerdo para juntar sus gasolineras y refinerías y plantar cara al actual primer operador ibérico, Repsol. La sociedad conjunta sumaría 3.500 estaciones de servicio en ambos países, frente a las 3.800 de Repsol, y produciría 700.000 barriles diarios de petróleo (la compañía que dirige Josu Jon Imaz genera unos 900.000).

Moeve y Galp han anunciado este jueves un pacto "no vinculante" para avanzar en la potencial integración de sus negocios 'downstream', que son aquellos que hacen referencia a la etapa final del proceso productivo del petróleo y gas (refino, distribución y comercialización). Además, en las negociaciones, todavía en curso, se plantea la división de estos negocios para crear "dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica".

Por un lado, se creará una plataforma industrial (lo que denominan 'IndustrialCo') centrada en refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes industriales; y por otro, una plataforma de movilidad ('RetailCo') centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas. La segregación de negocios ('spin-off') es una práctica cada vez más habitual en empresas grandes para tener más agilidad e independencia en determinadas áreas con la finalidad de crecer o, al contrario, desinvertir.

En el plan de ambas compañías está que los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tengan el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. En el caso de la plataforma de movilidad Moeve y Galp compartirán el control. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como exploración y producción ('Upstream), renovables, suministro y 'trading' de petróleo, gas y energía. La creación de 'spin-offs' de empresas es una práctica cada vez más común para

Según Moeve, el objetivo de la operación es "aumentar la escala y la capacidad de inversión" de estas empresas para poder competir a escala europea. Y surge en plena transformación de esta industria hacia un modelo de negocio más sostenible, con el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno verde.

Ambas empresas esperan cerrar un pacto "a mediados de 2026". Hasta entonces, avisan, seguirán operando como compañías independientes, "con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías". "Todavía no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías", añaden.

3.500 gasolineras

La empresa resultante de esta unión pondría en jaque el liderazgo de Repsol, la primera petrolera ibérica. No en vano, la plataforma de movilidad que surja de la asociación entre Moeve y Galp comprendería un total de 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal --Repsol cuenta con unas 3.300 gasolineras en España y 500 en Portugal-- y tendría una estimación de ventas agregadas de productos petrolíferos a clientes directos superior a 6,5 millones de toneladas en 2025.

Si bien, la operación debe pasar las autorizaciones regulatorias pertinentes, entre ellas el filtro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que podría obligar a vender alguna de las estaciones de servicio para garantizar la competencia en algunas localizaciones, pues las grandes petroleras no pueden copar más del 30% de las ventas minoristas anuales por provincia, según la Ley del sector de hidrocarburos. Ni Moeve ni Galp superaron este porcentaje en 2024, según el último listado aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, la plataforma industrial propuesta tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo cercana a 700.000 barriles de petróleo al día (kbpd) en tres complejos industriales (Palos de la Frontera, San Roque y Sines). Repsol produce casi 900.000 barriles al día entre sus cinco refinerías españolas (A Coruña, Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena) y la portuguesa (Sines).

Campeones europeos

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez". Wetselaar ha afirmado que el objetivo de la empresa es "atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue de soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico".

En la misma línea, la presidenta de Galp, Paula Amorim, ha destacado que con esta alianza buscan crear "grandes actores europeos en Ibérica, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor". "Estoy convencida de que esta oportunidad refuerza nuestra capacidad para apoyar y promover una transición energética justa, capaz de responder a las necesidades cambiantes del mercado y garantizar un suministro de energía seguro y responsable en Iberia”, ha añadido.

