Albares pide a sus embajadores que defiendan el orden internacional frente a la "ley de la selva"

MADRID, 08/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), conversa con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, antes de inaugurar este jueves la Conferencia de Embajadores, tradicional cita de los representantes diplomáticos de España en el mundo que se celebra este año en un convulso panorama internacional. EFE/ Zipi Aragon / ZIPI ARAGON / EFE

En apenas ocho días de este 2026, el mundo ya ha mostrado que este será un año turbulento y lleno de dificultades. Así lo demuestran los acontecimientos en Venezuela o Irán y la tensión sobre Groenlandia, entre otros hechos graves. Todo apunta a que será un curso difícil, y así se lo ha dicho este jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a los embajadores de España por todo el mundo reunidos en Madrid para la Conferencia de Embajadores.

La invasión rusa de Ucrania y las lentas conversaciones de paz, la destrucción israelí de Gaza y el plan de reconstrucción que no arranca, el asalto estadounidense a Venezuela y el secuestro de su presidente de facto Nicolás Maduro, la intención de Donald Trump de quedarse Groenlandia... El jefe de la diplomacia propone resistir el embate de los que quieren acabar con el orden internacional basado en reglas para cambiarlo por la "ley de la selva" y a los que ven al país vecino como un lugar que "depredar", ha dicho en la conferencia anual , que se celebra este jueves y viernes en Madrid, que ha contado con un discurso de apertura de Pedro Sánchez y que mañana acogerá el de cierre del rey Felipe VI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). La Conferencia, que tiene como lema ‘España un actor global’, ha dado cita a la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el actual panorama internacional. 08 ENERO 2026 Carlos Luján / Europa Press 08/01/2026. Pedro Sánchez;Carlos Luján;category_code_new / Carlos Luján / Europa Press

Según Albares, una de las prioridades será tratar de defender a integridad de la Unión Europea frente al "desafío" que viene de Rusia y del otro lado del Atlántico. Estados Unidos incluyó en su Estrategia de Seguridad Nacional una visión de Europa en declive y una propuesta de apoyar a las fuerzas "patrióticas" de ultraderecha. Los 27 deben pasar de las palabras a la acción, y reforzar su autonomía estratégica. "La alternativa es la subordinación y la irrelevancia", ha asegurado. "En un mundo de grandes poderes, debilitar a Europa es debilitar a España". Se tercia, por ello, una "alianza mundial por el multilateralismo", dice el ministro.

En el lado positivo, Albares ha dibujado una foto optimista de la economía española, "motor económico de la Unión Europea", el que más crece de los países avanzados, y que crea "el 30% de los empleos de toda la UE". Es la muestra de que el modelo español de crecimiento justo funciona, afirma el ministro. A esta bonanza vendrá a ayudar el acuerdo de Mercosur entre Europa y los principales países de América Latina, que lleva más de dos décadas sin consumarse, pero ahora parece estar a punto de cerrarse, azuzados los países firmantes por el desorden del comercio internacional creado por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. El texto eliminaría "4.000 millones de euros" en aranceles.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este viernes el respaldo de España a una “transición pacífica, dialogada y democrática” en Venezuela, un proceso que, subrayó, debe estar “liderado por los propios venezolanos”. En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Ejecutivo afirmó que España quiere “acompañar al país en esta nueva etapa” y “contribuir a acercar posiciones”, algo que dijo haber trasladado tanto a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como al dirigente opositor Edmundo González Urrutia. “América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España”, señaló Sánchez, aludiendo a conversaciones que ha tenido esta semana con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

España en el Consejo de Seguridad

España debe impulsar este año su candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad en el bienio 2031-2032, ha recordado el ministro. Se trata de un asiento rotatorio que es útil para presentar propuestas al máximo órgano de seguridad de Naciones Unidas.

Ha pedido reforzar la relación con los países del Magreb, desde Marruecos a Argelia. No ha mencionado el Sáhara Occidental, uno de los asuntos más complejos de la posición exterior de España; una región que Marruecos quiere incorporar al Reino a cambio de darle algo de autonomía, solución rechazada por los representantes del pueblo saharaui, el Frente Polisario. Sobre el Sahel, una zona turbulenta que abarca países como Malí, Níger o Burkina Faso y emisor de migrantes, el ministro ha pedido prestar especial atención, igual que a la "grave situación humanitaria que se vive en Sudán".

Como todos los años, ha pedido a los representantes de España en el exterior que catalicen las relaciones con América Latina y apoyen la defensa de una solución de dos Estados en Oriente Próximo. "Respaldamos muy activamente la labor, hoy muy amenazada, de la Corte Penal Internacional", ha asegurado, después de que Estados Unidos haya sancionado a varios de sus miembros por emitir una orden de detención del primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. "Defenderemos con rigor su independencia frente a cualquier interferencia o sanción. Muestra de este compromiso es la candidatura de Ana Peyró para jueza de la Corte en las elecciones previstas para finales de año. De ser elegida, sería la primera jueza española en la historia de esa institución".

El ministro se ha congratulado de que se haya llegado a un "acuerdo histórico sobre Gibraltar, que derribará el último muro de Europa", en referencia al final de la Verja de separación entre la colonia británica y el resto de España tras el Tratado elaborado por la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit.

Los diplomáticos piden estudio de medios

Pero el Ministerio no pasa por su mejor momento de financiación y recursos para todos estos retos. "Una cosa fundamental, como establece clara y reiteradamente la Ley de Acción y del Servicio Exterior (2014), es que hay que conocer si se dispone de los medios y recursos necesarios para ejecutar la acción exterior" asegura a EL PERIÓDICO Alberto Virella, presidente de la mayoritaria Asociación de Diplomáticos Españoles. "Para ello, determina elaborar informes bienalmente (o antes) pero no se ha querido hacer ninguno desde su aprobación. Es decir: estrategia sin medios es igual a retórica frustrante".

En estos dos días de conferencia en Madrid, los embajadores de España por todo el mundo tienen ocasión de reunirse en grupos y preparar la estrategia de la política exterior para el curso. Un año más, el Ministerio ha aislado a los periodistas de los diplomáticos presentes en el cónclave, impidiendo el contacto directo con los representantes en el exterior, en contra de lo que venía siendo habitual con anteriores ministros.

El discurso ha tenido pocos anuncios. Albares ha dicho que este año se presentará una nueva Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible de España y la nueva Estrategia de Construcción de Paz de la Cooperación Española. "Nos permitirá abordar, desde la raíz, las causas de la violencia, buscando construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles", asegura. También promete una nueva Estrategia de Derecho a la Alimentación y de Cultura y Desarrollo Sostenible.

Suscríbete para seguir leyendo