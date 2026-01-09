Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y EEUU siguen negociando en París

Los equipos ucraniano y estadounidenses continuaron sus negociaciones este miércoles sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, al día siguiente de la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, que se saldó con un compromiso sobre garantías de seguridad por parte de Europa y EE. UU. que ha sido recibido por los ucranianos con un cauteloso optimismo.

Aunque la treintena de miembros de la coalición han acordado sobre el papel aportar contribuciones a una fuerza multinacional en Ucrania y otras garantías de seguridad una vez haya un alto el fuego creíble, en la práctica los detalles exactos siguen siendo desconocidos.

En particular, Ucrania aún no sabe si los garantes estarían dispuestos a enfrentarse directamente con las fuerzas rusas si Moscú reanudara los ataques tras un hipotético acuerdo de paz.

"He formulado precisamente esta pregunta a todos nuestros socios. Y aún no he recibido una respuesta clara e inequívoca", dijo Zelenski a periodistas ucranianos el miércoles de camino a Chipre.

En paralelo, en París su equipo negociador continuaba las conversaciones con asesores de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Turquía, así como de la OTAN, la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.