Opinión | Intervención en Venezuela
Redacción
Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este sábado un nuevo paso en su estrategia para controlar el petróleo venezolano, uno de los principales intereses de su Administración en el país, tras la operación militar impulsada por Washington que puso fin al gobierno liderado por Nicolás Maduro. En un nuevo decreto publicado por la Casa Blanca, el presidente blinda los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.
El objetivo es impedir que acreedores del país latinoamericano puedan acceder a ellos o que sean embargados para saldar deudas u otras reclamaciones legales, según una hoja informativa de la Casa Blanca. En ese sentido, el documento recoge que la medida pretende “garantizar que estos fondos se conserven para promover los objetivos de política exterior de Estados Unidos”.
Asimismo, la orden “afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela”, incluso cuando se encuentran bajo custodia estadounidense con fines gubernamentales y diplomáticos, y por tanto no están sujetos a reclamaciones privadas.
La Administración Trump ha señalado que utilizará los ingresos procedentes de la venta de petróleo venezolano, empezando por lo que el propio Trump ha cifrado entre 30 y 50 millones de barriles, en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense.
