El Gobierno de Venezuela liberó ayer a otros tres presos españoles, según ha anunciado el ministro Albares

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de Caracas ha liberado a otros tres presos hispano-venezolanos. Entre ellos estarían Sofía Sahagún, con doble nacionalidad y que llevaba encarcelada desde octubre de 2024, y Leticia García. Se desconoce en este momento la identidad del tercer preso liberado.

"Quiero informar a todos los ciudadanos de que ayer se han producido tres nuevas liberaciones, que se unen al grupo de cinco que ya están en España", ha afirmado el jefe de la diplomacia en una entrevista de este martes en Catalunya Ràdio. "Son todos ellos ciudadanos binacionales. Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido venir y hoy mismo volará rumbo a España. Otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados".

El ministro no ha querido incidir en el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos, salvo para subrayar que esa mediación se ha hecho a petición de los propios reos, no en representación del Gobierno de España.

El Gobierno aplaude estos pasos por parte del nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta que este fue capturad y llevado a Estados Unidos, tras un asalto y bombardeo del país. "Esto es un segundo paso que desde luego nosotros consideramos muy positivo y animamos en esta nueva etapa de Venezuela al gobierno venezolano a seguir avanzando en esa línea".

