Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia lanza 25 misiles y casi 300 drones en un nuevo ataque masivo a Ucrania

Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania y las informaciones publicadas por autoridades regionales y empresas del sector eléctrico.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron siete de los misiles y 240 drones. Otros 48 drones y un número no especificado de misiles impactaron en 24 localizaciones de distintos lugares de Ucrania, según el parte de la Fuerza Aérea.