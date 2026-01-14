"Venezuela se abre a un nuevo momento político", dice Delcy Rodríguez

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político", dijo la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Su Gobierno, aseguró quiere propiciar "el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica". Con ese tono de calculada afabilidad, lejana de los ceños fruncidos previos al 3 de enero, rodeada además de su hermano, Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria, y Diosdado Cabello, el número dos del madurismo, ella aseguró que el proceso de excarcelaciones "no ha concluido" y "se mantiene abierto". La "presidenta encargada" quiso no obstante no mostrarse como una ruptura con el pasado reciente. El "objetivo", subrayó, había sido definido por Nicolás Maduro.

Sus palabras se conocieron en medio de una polémica entre el Gobierno y las organizaciones humanitarias sobre la cantidad de excarcelaciones, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informaron sobre la puesta en libertad de 12 profesionales y un integrante del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, Julio Balza.

Entre los beneficiados se encuentra Nicmar Evans, un exchavista que fundó el portal Punto de Corte y había sido detenido semanas antes de la operación militar norteamericana que desembocó en la "captura" de Nicolás Maduro.

"Informar no es un delito; que nunca más se encarcele a un periodista por ejercer su labor", dijo el CNP.

Los sindicatos que agrupan especialmente a periodistas que no orbitan en los sistemas oficiales han sido blanco de la represión, especialmente tras la protesta de finales de julio de 2024 contra la reelección de Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara las actas del escrutinio.

Discusión sobre los presos liberados

En este contexto, varias oenegés rechazaron las afirmaciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien elevó a 400 la cantidad de disidentes que abandonaron las prisiones desde diciembre de 2024. La mitad de los ciudadanos castigados en el país sudamericano. El hermano de la "presidenta encargada" sostuvo el pasado martes que las excarcelaciones forman parte de un "gesto unilateral" de las nuevas autoridades para promover la convivencia pacífica. Antes de la caída de Maduro habían abandonado las prisiones unas 160 personas.

El Foro Penal sostiene que han tenido lugar solo 56 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando Rodríguez hizo su anuncio. "Lo que dijo el señor Rodríguez es falso. Puede haber sacado a miles de la cárcel, pero son 74 #PresosPolíticos excarcelados hasta ahora", aseguró por su parte el Comité por la libertad de luchadores sociales. Provea, en tanto, denunció la existencia de dedicada "dilaciones y abusos" en el proceso de liberaciones que lleva a la confusión.

La excarcelación de Balza no parece efecto de la magnanimidad del Gobierno. Machado será recibida este jueves por Donald Trump en la Casa Blanca. Delcy Rodríguez y su entorno temen una pirueta del magnate republicano, quien había descalificado de manera rotunda el posible papel de la dirigente de derechas en una eventual transición política.

Gestos hacia EEUU

Las versiones periodísticas sobre un posible viaje de Rodríguez a Washington no parecen tener asidero por el momento. Sin embargo, Bloomberg consignó que el Palacio de Miraflores se propone enviar en breve al diplomático Félix Plasencia a la capital norteamericana. Plasencia se desempeña como jefe de la misión diplomática en Reino Unido. Se lo considera una persona cercana a la "presidenta encargada", con quien trabajo cuando ella fue ministra de Relaciones Exteriores, entre 2014 y 2017.

El canal oficial Telesur ha divulgado un sondeo de la consultora Hinterlaces según el cual Rodríguez cuenta con un respaldo del 91% de los encuestados. El estudio relevó que el 95% de las personas se opone a la intervención de EEUU y 94% rechaza el secuestro de Maduro y la Primera Dama Cilia Flores. El madurismo solía presentar informes de esa naturaleza con un alto consenso favorable al Gobierno. La oposición nunca les dio crédito.

