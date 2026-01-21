El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia

El Parlamento Europeo pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine el contenido del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, firmado la pasada semana, para determinar si es compatible con el derecho comunitario, retrasando el proceso de ratificación y poniendo en riesgo el acuerdo, tras más de 25 años de negociaciones.

Los tratados de la UE permiten al Parlamento, al Consejo —que representa a los gobiernos—, a la Comisión —el órgano ejecutivo del bloque— o a un país miembro solicitar al Tribunal de Justicia que evalúe si un acuerdo es compatible con el derecho comunitario. Si el dictamen es negativo, el texto no puede entrar en vigor a menos que sea modificado.

Más de un centenar de eurodiputados de diferentes grupos habían presentado una moción en la que solicitaban preguntar al TJUE si era legal aplicar el texto de manera provisional, a la espera de que finalice el proceso de ratificación. También ponían en cuestión en qué medida el tratado limita la capacidad del bloque de garantizar que se cumplan estándares medioambientales, de derechos de los consumidores o de salud.

Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento ha aprobado enviar el texto a la justicia europea. La decisión retrasará el proceso de ratificación durante meses, a la espera de una decisión del tribunal, y pone en riesgo el acuerdo, poniendo de nuevo a prueba la paciencia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La decisión da una idea de las dudas en el seno de la Eurocámara sobre el tratado de libre comercio. Países como Francia o Polonia han sido muy duros con el acuerdo, que ha provocado las protestas del sector agrícola en todo el continente. Los agricultores temen el efecto negativo de la entrada de productos procedentes de los países del Mercosur en el mercado europeo, producidos a un menor coste y bajo estándares menos exigentes.

La ratificación, en juego

El voto se ha producido con miles de agricultores manifestándose frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Francia es precisamente uno de los países que se han opuesto de manera más firme a la concesión del acuerdo. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que la firma del texto era solo el principio. Francia confiaba en que la Eurocámara frenaría el texto y eso es exactamente lo que ha pasado.

Pero no está sola. Otros países como Polonia también habían advertido que si la moción del Parlamento no salía adelante, su Ejecutivo estudiaría la posibilidad de llevar el tratado de libre comercio ante la justicia europea. No hará falta. El Tribunal de Justicia tendrá que pronunciarse ahora sobre el texto.

La resolución había sido promovida por los grupos de la Izquierda y los Verdes pero contaba con el apoyo de eurodiputados de todos los colores políticos. Una realidad que se ha visto reflejada en el resultado. La petición ha salido adelante por apenas 10 votos, en una Eurocámara profundamente dividida sobre la cuestión. Esto da una idea de las dificultades a las que se enfrenta el texto, incluso aunque el TJUE respalde el texto.

La Comisión lamenta el voto

Los líderes de la Unión Europea habían calificado de "histórico" el acuerdo que firmaron el pasado sábado en Asunción (Paraguay). Este mismo miércoles, ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, volvió a sacar pecho por el trato. "Creemos que este acuerdo beneficiará a todos los sectores de nuestra economía y a todos los Estados miembros", ha dicho la alemana.

Para Von der Leyen, el tratado puede contribuir a "proteger a Europa de los riesgos a los que se enfrenta" contribuyendo a "nuestra prosperidad y nuestra seguridad". El voto del Parlamento, sin embargo, es un jarro de agua fría y un serio problema político para el Ejecutivo comunitario. La primera reacción del ejecutivo ha sido la del comisario de comercio, Maros Sefcovic.

"En un momento en el que los exportadores necesitan certidumbre, previsibilidad y acceso a nuevos mercados, el Parlamento ha decidido reabrir las cuestiones ya resueltas", ha dicho Sefcovic, que ha lamentado la decisión. "La UE debe seguir siendo un socio comercial fiable", ha añadido el jefe negociador del bloque.

La gran pregunta es qué hará ahora el Ejecutivo, dado que podría optar por su aplicación provisional. Fuentes comunitarias aseguran que el Ejecutivo hablará tanto con los eurodiputados como con los gobiernos antes de decidir los pasos a seguir. El presidente de la comisión de comercio de la Eurocámara, Bernd Lange, ha confirmado en una rueda de prensa que Sefcovic les ha dado su palabra de que no optarán por la aplicación provisional sin antes consultar al Parlamento.

Mucho más duro ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha calificado de "lamentable" la decisión de la Eurocámara. Alemania, junto con España, es uno de los mayores defensores del acuerdo. A sus ojos, el Parlamento "no interpreta correctamente la situación geopolítica". Merz ha pedido evitar retrasos y permitir la entrada en vigor del texto de manera provisional.

