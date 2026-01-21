Puente no se esconde ni tampoco aclara

Óscar Puente, ministro de Transportes, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el ministerio. En la rueda han comparecido también Ángel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif y José Alfonso Gálvez, director de Operaciones de Renfe. / José Luis Roca

Óscar Puente es el único político mundial que ha hablado en público más que Donald Trump desde el pasado domingo, y el ministro acaba de prometer que seguirá ininterrumpidamente en pantalla, "no me voy a esconder". Ha decidido atacar el desastre "tan singular" de Adamuz de frente, pero no siempre obedece a la lógica. Comparece por enésima vez para "esclarecer las causas que han desembocado en esta terrible tragedia", para añadir a continuación que "hablar de causas es precipitado". El menú se redondea con dos alusiones a la "complejidad", que en el idioma ‘politiqués’ se traduce por «no están ustedes capacitados para entender la muerte de 43 personas».

Puente no rehúye el combate, pero tampoco aclara lo sucedido, se zafa de cualquier explicación. Políticamente, no le basta encontrar un motivo de la brutal colisión que lo mantenga al margen de lo sucedido, porque la mala suerte no disuelve la responsabilidad política. En este punto, los responsables de Adif y Renfe que escoltaban al ministro no apuntalaron su supervivencia. Más que una intervención "farragosa", como señaló el protagonista principal, los ingenieros trataron la situación como si nada especial hubiera ocurrido. Omiten referirse a la colisión y sobre todo a los muertos. Se atreven a concluir que técnicamente no se registró "ninguna anomalía", el orgullo por las revisiones previas solo refleja que son como mínimo ineficaces. Con 43 fallecidos, la estrategia adecuada no puede remitirse a la agilidad de la reacción post mortem.

Hay que centrarse sin embargo en el cabeza de cartel, en la inesperada estampa de un Puente cabizbajo, que solo recupera el aliento cuando toma la palabra. Si el titular de Transportes sobrevive a dos accidentes mortales en otros tantos días, será un político más pausado y menos dominante. Ha recuperado la humanidad, porque el antiguo Óscar Puente ha desaparecido de las pantallas. A su nueva reencarnación solo le falta explicar qué sucedió el 18 de enero en Adamuz. Casi nada.