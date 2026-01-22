Lucía Feijoo Viera

Zelenski lamenta que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.