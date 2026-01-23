Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Kremlin descarta una solución a largo plazo si no se queda con gran parte del Donbás (Ucrania)
El Kremlin ha indicado en la madrugada de este viernes, al término de una reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a "una solución a largo plazo" a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.
Lo ha comunicado de este modo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, al dirigirse a la prensa a la salida de una reunión mantenida en Moscú entre el propio Putin y el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump--, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Joshua Gruenbaum, quien "se unió al equipo estadounidense por primera vez".
Trump afirma que "no parece" que vaya a llegar un acuerdo entre Rusia y Ucrania pero defiende seguir negociando
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "no parece" que se vaya a poder alcanzar un acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, pero ha alegado que "si no nos reunimos, no va a pasar nada" en cuanto a posibles avances de cara a un eventual alto el fuego.
"Tuve una buena reunión, pero he tenido numerosas buenas reuniones con el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelensky", ha declarado desde el 'Air Force One', horas después de su encuentro en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). A continuación, preguntado por un posible acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, ha lamentado que "no parece que vaya a suceder".
Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos
Tras casi cuatro años de guerra, el cese de las hostilidades en Ucrania podría estar, por vez primera, al alcance de la mano. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalmente ha viajado al Foro mundial de Davos, pese a que inicialmente había descartado su participación, y ha anunciado la celebración de negociaciones trilaterales con Rusia y EEUU esta misma semana en los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario kievita, quien este jueves por la tarde se ha reunido con el presidente Donald Trump, ha aprovechado la tribuna en el balneario suizo para criticar a Europa por lo que considera como inacción ante los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de su país, que han dejado sin calefacción a millones de personas en pleno invierno.
"Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral; esto es mejor que no tener ningún trabajo", ha anunciado el jefe del Estado ucraniano, precisando que representantes ucranianos y rusos se sentarán en la misma mesa. En su intervención, ha querido enfatizar que su país está dispuesto a asumir compromisos y que la parte rusa debía adoptar la misma actitud. Admitiendo las actuales dificultades de su país, ha querido recordar que su enemigo ruso "también" está atravesando una sitiuación complicada, lo que en su opinión podría 'mejorar' la disposición del Kremlin a negociar, que hasta ahora planteaba condiciones, como cesiones territoriales o límites en el tamaño de su Ejército, que para Kiev y la UE equivalían a una rendición 'de facto'. Los negociadores estadounidenses Steven Witkoff y Jared Kushner, quienes este jueves por la noche tenían previsto reunirse con el presidente Vladímir Putin, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar "temas militares y de "prosperidad".
Leer más
Trump señala tras reunirse con Zelenski que falta "un largo camino por recorrer" para acuerdo en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de que falta "un largo camino por recorrer" antes de poner fin a la guerra en Ucrania.
Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar", recoge CNN.
Putin avanza que discutirá con el enviado de Trump descongelar los activos rusos en EEUU
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que discutirá con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el escenario de descongelar los activos rusos, después de que en los últimos días dijera que Moscú planea donar mil millones de dólares (cerca de 850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza.
En declaraciones tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, el mandatario ruso ha señalado que esta cuestión estará sobre la mesa cuando se reúna con Witkoff en la tarde del jueves.
"Un encuentro y una discusión sobre este tema está previsto hoy en Moscú", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos cien drones tras las palabras de EEUU sobre avances diplomáticos
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de un centenar de drones contra el país, sin pronunciarse sobre víctimas o daños, a pesar de las afirmaciones desde Estados Unidos sobre progresos en las conversaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022.
La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 94 drones contra territorio de Ucrania, antes de afirmar que 80 de ellos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.
Sin embargo, ha confirmado que "diez drones kamikaze impactaron en diez ubicaciones, mientras que los restos de los drones interceptados cayeron en cuatro puntos". "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha recalcado.
El Kremlin evita pronunciarse sobre el optimismo de EEUU de llegar pronto a un acuerdo sobre la guerra
El Kremlin ha evitado este jueves pronunciarse sobre los comentarios de Estados Unidos respecto a los "muchos progresos" que han registrado las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que el acuerdo está "razonablemente cerca", mientras que el enviado especial, Steve Witkoff, ha asegurado que "han quedado reducidas a un solo asunto" sin especificar cuál es.
Horas antes de que Witkoff viaje a Moscú para mantener la séptima reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de los esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha alegado precisamente la inminente reunión para no hacer comentarios sobre el estado de las negociaciones.
Zelenski viaja finalmente a Davos para una posible reunión con Trump sobre las conversaciones de paz
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha embarcado este jueves en un avión para dirigirse a la ciudad suiza de Davos, sede del Foro Económico Mundial, para abordar las conversaciones destinadas a lograr un acuerdo de paz con Rusia que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022, después de que en un primer momento se descartada su presencia en Suiza.
"El presidente está de camino a Davos", ha dicho el asesor de comunicaciones de la Presidencia de Ucrania, Dimitro Litvin, en unas breves declaraciones a la prensa ucraniana, sin dar más detalles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el miércoles desde Davos que tenía previsto reunirse hoy con Zelenski, algo que no fue confirmado desde Kiev.
Putin se reunirá este jueves con el enviado Steve Witkoff para abordar la invasión de Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá este jueves una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según ha confirmado el Kremlin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, objeto de una invasión rusa desde febrero de 2022.
"Sí, podemos confirmarlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones al diario 'Izvestia', un día después de la reunión celebrada en la ciudad suiza de Davos entre Witkoff y el representante especial de Putin y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitriev.
Mueren tres personas en un ataque ucraniano contra el puerto de una aldea rusa próxima a Crimea
Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este miércoles en la región rusa de Krasnodar tras un ataque del Ejército ucraniano contra las infraestructuras portuarias de la localidad de Volna, próxima al puente de Crimea.
"Por segundo día consecutivo, la región de Krasnodar ha sufrido ataques masivos por parte del régimen enemigo contra instalaciones e infraestructuras civiles. Esta tarde, las terminales portuarias de la aldea de Volna, en el distrito de Temryuk, han sido atacadas", ha anunciado en redes sociales el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.
