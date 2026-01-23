El mundo color violeta

Hace menos de un mes que cerrábamos 2025. Un año, en materia deportiva, donde se puede afirmar que ha sido muy bueno en cuanto a la Comunidad Valenciana se refiere.

Algo que podemos dar fe en SUPERDEPORTE, donde en lo que a polideportivo se refiere, hemos tenido que ofrecer, por suerte, mucha información sobre nuestros deportistas en diversas disciplinas, lo que prácticamente, todas las semanas, nos ha llenado nuestra rotativa de importantes logros de nuestros representantes.

Un denominador común de las mismas ha sido la aparición, en el alto nivel, de jóvenes, los y las cuales han alcanzado grandes resultados, no solo a nivel nacional, sino de igual manera a nivel internacional. Algunas que han llegado con grandes saltos a la mayor de las élites, consiguiendo sentarse en privilegiadas mesas junto a grandes referentes de sus diferentes disciplinas.

Uno de esos claros casos es el de Violeta Díaz, quien con apenas 17 años, cumplidos hace poco más de 30 días, comienza a pintar, del color que presenta en su nombre, numerosos escenarios del taekwondo a lo largo de la geografía nacional y continental.

Lo hizo en Córdoba, alzándose por primera vez como campeona de España en categoría absoluta. Repetiría en Macedonia, donde en Skopje, su capital, se colgaba el oro en el FOJE, el Festival Olímpico de la Juventud Europea.

Circunstancia que se repetiría en el Campeonato de Europa Sub-21, donde la de Finestrat seguía su idilio con el dorado, dejando ahora su nombre enmarcado en tierras kosovares. Pero la alicantina, con la pestaña totalmente hacia arriba, volvía a hacerlo en el continental Júnior, celebrado en Suiza, subiendo al primer cajón del pódium. Una competición donde, un año antes, ya avisaba de lo que podía suceder con la obtención de una brillante, ya por aquel entonces, medalla de plata. Cita, esta última, que confirmaba el buen trabajo que esta realizando la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, desde tiempo atrás, ya que la de Díaz fue una de las cuatro preseas conquistadas por sus representantes, sumadas a las de los talentosos Jairo Agenjo, Iván Lysenko y Nico González.

Con un bronce en el Campeonato del Mundo Júnior de 2024, Díaz nos hizo abrir los ojos y comenzar a ver lo que ha sido un 2025, que finalmente, ha confirmado los brotes verdes que se atisbaban a la de la Marina Alta.

Y como sucede en muchas ocasiones, esta brillante trayectoria ha elevado las expectativas cara a una posible presencia en el equipo olímpico español que participe en Los Ángeles 2028. Un objetivo ambicioso, pero que de igual manera, ha hecho comparar su trayectoria a la de Adriana Cerezo. Otra joven promesa nacional en su momento, que sin haber alcanzado la mayoría de edad, se hacía con la plata olímpica en Tokyo 2020.

Sin embargo, estos cantos de sirena precipitados, muy propios de los mentideros de nuestro país, no pueden poner una presión extra a lo que debe ser la evolución natural de una deportista. Pero a buen seguro, el equilibrio que le ofrece su entorno familiar y también a nivel de club, hagan que ese tránsito lleve a seguir pintando de violeta muchos más lugares y así poder exponer ese prolífero menú de técnicas que acumula esta competidora tan especial.