Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Kremlin, contra la UE
El Kremlin aseguró hoy que los actuales políticos europeos, que consideró débiles, no podrán hacer frente al presidente de EE.UU., Donald Trump, ni a los tectónicos cambios que tienen lugar en el mundo. "No son capaces de hacer frente a las presiones de Trump", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.
1.700 drones, 1.380 bombas aéreas y 69 misiles
Rusia lanzó en la última semana más de 1.700 drones de ataque, casi 1.400 bombas aéreas guiadas y 69 misiles contra territorio ucraniano, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien precisó que los principales objetivos fueron instalaciones energéticas y edificios residenciales. "Sólo esta semana, los rusos lanzaron más de 1.700 drones de combate, más de 1.380 bombas aéreas guiadas y 69 misiles de diferentes tipos. Cada ataque masivo de Rusia puede ser devastador.
Zelenski, en Lituania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acompañado de su esposa, Olena Zelenska, llegó este domingo a la capital de Lituania, Vilna, donde participará en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el impero ruso junto con los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y polaco, Karol Nawrocki. Zelenski y su esposa fueron recibidos en el Palacio Presidencial por el presidente lituano y la primera dama lituana, Diana Nausėdienene, informó la radiotelevisión lituana LRT.
Hungría y Ucrania se enzarzan en un cruce de declaraciones con acusaciones de injerencia y de uso de minorías
Los gobiernos de Hungría y de Ucrania han protagonizado en las últimas horas un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en las que Hungría señala a Kiev por injerencia electoral mientras Kiev reprocha a Budapest que utilice a la minoría húngara de Ucrania como rehén.
Todo comenzó con unas declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien dijo el viernes que "no creo que haya ningún parlamento húngaro en los próximos cien años que apoye la adhesión de Ucrnaia a la UE".
En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha apuntado que "su plan está condenado al fracaso". "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE y enmarcaremos este titular en el Parlamento de Ucrania para recordar tus mentiras durante los cien próximos años", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.
EEUU dice que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían "casi amigos" en Abu Dabi
Los negociadores de Rusia y Ucrania parecían "casi amigos" en la primera ronda de negociaciones trilaterales con mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según informaron hoy funcionarios estadounidenses.
Mueren tres sanitarios en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Jersón
Un ataque ucraniano con drones contra una ambulancia que circulaba por la región de Jersón mató este sábado a tres sanitarios, denunció hoy el gobernador leal a Moscú, Vladímir Saldo.
"Todos los miembros de la ambulancia atacada hoy por un dron ucraniano han muerto", escribió Saldo en Telegram.
El ataque tuvo lugar esta mañana a la salida de la localidad de Gola Pristan, a poco más de diez kilómetros de la capital regional, cuando la ambulancia se dirigía al domicilio de un enfermo grave en una zona castigada diariamente por los aparatos no tripulados enemigos.
Zelenski valora el carácter constructivo de las conversaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado el carácter constructivo de las negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi, que se centraron en "los posibles parámetros para poner fin a la guerra", y avanzó la posibilidad de nuevas reuniones ya la semana que viene.
Concluyen las negociaciones en Abu Dabi
Las negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin a la guerra con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han concluido, informaron este sábado las agencias rusas. La delegación rusa regresó al hotel tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada sobre el control del Donbás y medidas de seguridad al término de la guerra, según TASS y RIA Nóvosti.
Ucrania denuncia un ataque con misiles
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, denunció este sábado el ataque ruso de anoche con misiles contra la infraestructura energética ucraniana y zonas residenciales mientras en Abu Dabu continúan las negociaciones a tres bandas entre rusos y ucranianos con la mediación de Estados Unidos para alcanzar la paz. "¿Esfuerzos por la paz? ¿Reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, esta fue otra noche de terror ruso. Cínicamente, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo cuando las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos. Sus misiles no sólo alcanzaron a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones", escribió Sibiga en un mensaje en X.
Las exigencias de Rusia
Rusia reconoce que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás es el principal escollo en las negociaciones a tres bandas con mediación de Estados Unidos que tienen lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). "Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad", señaló una fuente oficial a la agencia TASS.
