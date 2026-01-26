EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando ser "una potencia" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este domingo que el Ejecutivo que dirige ha cerrado "un contrato para exportar la primera molécula de gas", al que espera que sigan más en aras de convertir al país "en una potencia gasífera", además de petrolífera, habiendo iniciado ya la exportación de crudo a Estados Unidos en su nuevo marco de relaciones tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Ya cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos (a) por más", ha afirmado en un acto ante un grupo de trabajadores en la refinería Puerto La Cruz, en la costa del estado de Anzoátegui. Al hilo, Rodríguez ha mostrado la intención de Caracas de incrementar la producción y exportación de gas, alegando que, como en el caso del petróleo, "Venezuela también puede ser una potencia gasífera", si bien manteniendo, en ambos casos, los "principios intocables e intactos" que ha atribuido al fallecido exmandatario Hugo Chávez, "como es la soberanía energética".

Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en "potencia productora" de petróleo La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que su país debe convertirse en "una verdadera potencia productora" de hidrocarburos y "no tener miedo" a la "agenda energética" con EE.UU., mientras el Parlamento avanza en la reforma de la ley que rige este sector. "Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", declaró la funcionaria, en un encuentro con trabajadores de la refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste). Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez pidió, como parte de esta transformación, no "tener miedo" a una "agenda energética" con EE.UU. "ni con el resto de los países del mundo".

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela La ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero. "Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Delcy Rodríguez: "Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo el diálogo anunciado por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos" y rechazó las "órdenes" de Washington sobre políticos en su país. "Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste).

Activistas y opositores, entre los presos políticos por excarcelar en Venezuela Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela dos semanas después de que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un "número importante de personas", proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial. A medida que se conocen las excarcelaciones, familiares, ONG y activistas reclaman la publicación de las listas con los nombres de los detenidos, un pedido que el presidente del Parlamento y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, se ha dicho dispuesto a atender, sin que hasta el momento se haya concretado. Mientras la mandataria encargada cifró este viernes en 626 las personas excarceladas, Foro Penal asegura haber verificado 156 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dice que ha confirmado 173.

Delcy Rodríguez considera "vergonzoso" que un venezolano agradezca el ataque de EE.UU. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó este sábado de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE.UU. en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump. "Es vergonzoso ver a una venezolana, que se dice venezolana, ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar extranjera contra Venezuela", afirmó Rodríguez durante una jornada de atención a una comunidad en el estado La Guaira (norte) afectada por la operación estadounidense. En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada dijo que el pueblo rechaza "cualquier tipo de agresión" que pueda "causar angustia" a la población.

El Parlamento venezolano avanzará el martes en la aprobación de la reforma de hidrocarburos El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este sábado que el legislativo avanzará el próximo martes en la aprobación de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, una iniciativa de su hermana, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con la que se pretende conseguir "un aumento de la producción de petróleo". "El próximo martes en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos", dijo Rodríguez durante la primera consulta pública de la reforma de la legislación, en un acto con los trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz (este), transmitido por el canal estatal VTV. En el acto, el titular de la AN señaló que la idea de esta reforma es lograr "un aumento de la producción de petróleo".

Delcy Rodríguez asegura que EEUU le amenazó de muerte para colaborar: "Nos dieron 15 minutos" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que el Gobierno de EEUU les dio "15 minutos" para decidir si prestaban colaboración tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, "o nos matarían". Unas palabras que muestran el intento claro de despejar las sospechas que han crecido en las últimas horas sobre su colaboración con EEUU para la detención del exmandatario venezolano. La revelación proviene de un vídeo difundido por medios venezolanos como La Hora de Venezuela, donde se observa al entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez -que en la última remodelación del Gobierno pasó a ser Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo-, en una reunión privada con altos funcionarios e influencers del chavismo. El dirigente pide a los asistentes "acallar chismes", después de que las primeras sospechas apuntaran a una traición de la propia Rodríguez a Maduro antes de su detención. El ministro, en un momento determinado, sostiene un teléfono frente a un micrófono mientras pone en altavoz a Rodríguez, que durante seis minutos habla y asegura haber sido amenazada de muerte. "Lo único que pido es unidad”, fue el primer mensaje que lanzó Rodríguez a los asistentes, en un intento por cerrar las grietas abiertas en el chavismo sobre su propia figura. Este mismo jueves, la edición estadounidense de The Guardian publicó que la presidenta encargada de Venezuela se habría comprometido a colaborar con la administración Trump antes incluso de la detención de Nicolás Maduro, en unas conversaciones que se habrían producido en Catar entre figuras del régimen y funcionarios estadounidense.

Autoridades de Caracas pedirán la liberación de Nicolás Maduro ante organismos multilaterales El Concejo Municipal de Caracas, dominado por el chavismo, anunció este sábado que se dirigirá ante "organismos multilaterales" para reclamar la liberación y regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos. En una asamblea pública de las autoridades caraqueñas, la concejal Yenny Álvarez leyó ante más de un centenar de chavistas una declaración en la que exigió la liberación de Maduro y Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. "Con este instrumento nosotros nos vamos a ir a los diferentes organismos multilaterales (para exigir la liberación de ambos)", comentó la concejal.