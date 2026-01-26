Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kim Jong-un inspecciona esculturas de soldados caídos en Ucrania antes de un congreso clave

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó obras artísticas dedicadas a soldados caídos en la guerra contra Ucrania, en otro gesto conmemorativo a las tropas despachadas en apoyo a Rusia antes de un congreso clave donde se espera que se defina la estrategia militar y diplomática del país a cinco años.

"(Kim) visitó el Estudio de Arte Mansudae el 25 de enero para inspeccionar la creación de esculturas que se erigirán y exhibirán en el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en las Operaciones Militares en el Extranjero", informó este lunes la agencia estatal KCNA.

El proyecto incluye esculturas, grabados decorativos para un muro exterior y una "torre simbólica", entre otros elementos monumentales destinados a exaltar el sacrificio y el heroísmo de los soldados.