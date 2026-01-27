Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos 22 personas han resultado heridas en la noche de este lunes en la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, a causa de un "ataque masivo" con drones ejecutado por el Ejército ruso y que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras "Por la noche, el enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo sobre Odesa con drones", ha anunciado este martes el jefe de la administración militar de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje difundido a través las redes sociales de la entidad en el que ha precisado que "22 personas han resultado heridas, incluyendo 14 con heridas leves, que han recibido asistencia en el lugar". Asimismo, Lisak ha indicado que "como resultado del bombardeo, una infraestructura, edificios residenciales, una guardería, una tienda y una obra en construcción han resultado dañados". El ataque, según reza un mensaje emitido unas horas antes, ha provocado "incendios a gran escala", ha destruido parte de un edificio residencial y ha afectado también a una iglesia en el centro de la ciudad. Además, ha obligado a evacuar y a rescatar a varias personas, incluido un niño.
Jefe de Estado Mayor ruso visita el frente y anuncia la toma de una urbe vecina a Kúpiansk
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, inspeccionó este martes las tropas de la agrupación militar Oeste, que combate en Ucrania, y anunció la toma de Kúpiansk-Uzlovói, en la región de Járkiv. "Fue liberado Kupiansk-Uzlovói. Ahora se inspeccionan y limpian las zonas urbanas de la ciudad", informó el viceministro de Defensa a través de la televisión estatal, Rossiya 24. La localidad se encuentra a unos seis kilómetros del nudo logístico y bastión de Kúpiansk, donde las autoridades militares rusas aseguran que permanecen atrapados cerca de 800 efectivos del Ejército ucraniano, aunque a finales de diciembre habían comunicado la toma de toda la ciudad. "Continúan las operaciones militares en las aldeas de Kovsharovka y Glushkovka. En total, hasta 800 militares permanecen en la zona sitiada, que abarca una extensión de cuatro por seis kilómetros", declaró Guerásimov.
Rutte insta a la UE a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a la Unión Europa a dar una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027, permitiendo la compra de armamento a Estados Unidos dado que la UE no puede "ni de lejos" cubrir las necesidades de defensa ucranianas.
Así lo ha pedido durante su intervención este lunes desde Bruselas en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, donde ha vuelto a incidir en la importancia de que los Estados miembro de la Alianza Atlántica eleven su gasto en defensa al 5% de su PIB.
Eslovaquia y Hungría llevarán al TJUE la prohibición europea de importar gas ruso
Eslovaquia y Hungría han anunciado este lunes que llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la prohibición acordada en el seno de la Unión Europea para importar gas ruso, horas después de que los 27 aprobaran la eliminación gradual desde 2027 de las compras energéticas rusas, en un intento por dañar los ingresos de Moscú procedentes de la energía.
"Utilizaremos todos los medios legales para anularla. El plan REPowerEU se basa en un truco legal: presentar una medida de sanciones como una decisión de política comercial para evitar la unanimidad", ha señalado el jefe de la diplomacia húngaro en un mensaje en sus redes sociales.
Zelenski apunta a otra reunión trilateral tras la cita con EEUU y Rusia que abordó "cuestiones importantes"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha apuntado este lunes a que habrá otra reunión trilateral "esta semana" tras la primera cita en este formato con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abordó "cuestiones importantes".
"Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.
Moscú dice que la UE ha "renunciado a su libertad" tras rechazo a GNL ruso
Los países europeos han renunciado a su libertad y pueden convertirse en unos "esclavos miserables", dijo este lunes la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar la decisión de la Unión Europea de prohibir definitivamente las importaciones del gas natural licuado (GNL) ruso a partir de 2027.
"Es difícil decirlo con certeza si son vasallos felices o esclavos miserables. El tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso, han renunciado a su libertad", dijo Zajárova al canal ruso Zvezdá.
Zajárova aludió así a unas palabras del primer ministro belga, Bart De Wever, quien dijo recientemente que es preferible ser un "vasallo feliz" que un "esclavo miserable" al comentar la situación en torno a Groenlandia y Estados Unidos.
La UE da luz verde a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027
Los Estados miembro de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario, un paso clave para que la UE ponga fin a su dependencia de la energía rusa de manera definitiva.
El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.
"A partir de hoy, el mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Estamos rompiendo con la dependencia perjudicial del gas ruso y dando un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una unión energética autónoma", ha dicho Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Rusia dice que sus fuerzas ya combaten en Limán
Efectivos del ejército ruso han penetrado en la ciudad de Limán, en la región ucraniana de Donetsk, y ya combaten dentro de esa urbe, que Ucrania reconquistó en otoño de 2022, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el gobernador de Donetsk leal a Moscú, Denís Pushilin, "grupos sueltos se infiltran" en Limán y combaten dentro de la ciudad.
Pushilin agregó que las tropas rusas también han bloqueado unos centros logísticos del enemigo cerca de Kostiantynivka.
Rusia utiliza un nuevo modelo de drones en su guerra contra Ucrania, el Upyr-18
Rusia comenzó a utilizar un nuevo modelo de drones, Upyr-18, en la guerra de Ucrania, informó este lunes la agencia TASS.
"Los dornes Upyr-18, llamados así por su armazón de 18 pulgadas (unos 45 centímetros), son capaces de transportar explosivos de 10 kilogramos a decenas de kilómetros, destruyendo búnkeres fortificados y posiciones enemigas", declaró un representante de la planta de drones Uraldronzavod, citado TASS.
De este modo, su mayor capacidad de carga "también les permite ser utilizados para abastecer a unidades cerca de la línea de contacto", añadieron.
Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU
Activistas de Greenpeace han desplegado este lunes frente al edificio del Consejo de la UE dos muñecos hinchables gigantes que representan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir a la UE que no sustituya el gas ruso por el estadounidense.
"Libérense de los tiranos" ha clamado la organización ecologista en una pancarta con la que exigen a los Estados miembro de la UE, que han dado luz verde este viernes a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027, que sustituyan los combustibles rusos por energía renovables y no por gas proveniente de Estados Unidos.
Según Greenpeace, la UE corre el riesgo de desarrollar "una peligrosa dependencia de otros autócratas" como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen "por otras importaciones" en lugar de adoptar energías limpias. Denuncian además que Bruselas ha prometido importar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares para evitar las amenazas de aranceles de la Casa Blanca.
