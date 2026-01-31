EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, aunque lamenta la falta de presión de España El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España. Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X. "Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.

Los familiares de presos políticos, esperanzados tras propuesta de amnistía en Venezuela Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que deberá presentarse en las "próximas horas" ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). "Primeramente Dios, primeramente Dios, y yo sé que muchas personas, tanto en la Asamblea Nacional como afuera, deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad, la estructura política", dijo a EFE Sandra Rosales, quien tiene a su esposo Dionis Quintero detenido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el este de Caracas.

María Corina Machado: Venezuela avanza de manera "irreversible" hacia la democracia La opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera "irreversible" hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto. "El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro", expresó Machado en una conversación vía teleconferencia con el periodista Michael Stott.

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.

Venezuela afirma que considerar a Cuba una amenaza a la seguridad de EEUU es un "despropósito" El Gobierno de Venezuela ha afirmado este viernes que considerar a Cuba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos es un "despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia", después de las amenazas arancelarias a países que suministren petróleo a La Habana, que pasa graves problemas de desabastecimiento de combustible. "(Caracas) expresa su solidaridad con el pueblo cubano y hace un llamamiento a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza. Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de EEUU constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación", ha manifestado.

Venezuela libera a un preso político estadounidense-peruano La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes de que un hombre con nacionalidad estadounidense y peruana fue excarcelado, un hecho que se produce en medio de un proceso de liberaciones que se anunció el pasado 8 de enero. A través de X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que se trata de Arturo Gallino Rullier, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2025.

El ministro de Defensa danés viajará a Groenlandia para visitar los refuerzos militares El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, visitará Nuuk, capital de Groenlandia, en un viaje en el que podrá saludar a los soldados daneses que actualmente están presentes en la isla ártica, centro de atención geopolítica por el interés de EEUU en controlar ese territorio. Según informó en un comunicado este viernes el ministerio de Defensa de Dinamarca, el ministro viajará a Nuuk, donde podrá participar en un acto público con la responsable groenlandesa de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, y visitar la presencia reforzada de militares daneses en la isla ártica.

Venezuela revisa la cooperación con la ONU y expresa su compromiso con el multilateralismo El canciller venezolano, Yván Gil, revisó los programas de cooperación de su país con la ONU y expresó, en nombre del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el compromiso con el multilateralismo, según informó tras una reunión con el coordinador residente de las Naciones Unidas en Caracas, Gianluca Rampolla. "En este encuentro expresamos nuestro compromiso de consolidar la solidaridad, el respeto y el multilateralismo como los pilares fundamentales para alcanzar la paz y fomentar relaciones armoniosas entre los países", escribió Gil en redes sociales.

Cuba califica de "fascista" nueva medida de EEUU contra su suministro energético El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de EEUUde imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla "evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla". Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales", sostuvo el mandatario cubano. El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que EEUU podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU".