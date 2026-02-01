El mejor Elche puede renacer de una derrota

Ayer volvía del estadio camino de una de las cervecerías de la ciudad con varios amigos y la sensación, compartida con gran parte de los aficionados, es que el Elche había perdido por la diferencia de fuera bruta entre ambos equipos. Había un aire de estar orgullosos y en parte contentos por el partido que habían hecho los franjiverdes ante uno de los ahora mejores equipos del mundo.

La mejor definición que puede haber es la que dio Sarabia en rueda de prensa, cuando apuntó que el Elche decide cómo ganar y, si puede ser, cómo perder. El planteamiento franjiverde tuvo muchas cosas que se vieron en octubre en Montjuic, como los detalles de los laterales a pierna cambiada para tapar la natural, en este caso con el duelo John-Lamine.

¿Qué pasó después? Seamos francos, lo normal es que pase lo de ayer. Pero cómo siempre esta temporada en clave franjiverde, importa más el cómo que el qué. El Elche eligió caer ayer ofreciendo batalla y queriendo hacerse dueño del balón y el peleó hasta donde le dio. El potencial ofensivo del Barça, el estado físico de sus jugadores y la rapidez con la que estos tomaban decisiones decantó la balanza.

Los procesos del equipo de Hansi Flick es como cuando hoy en día salimos a cenar con nuestros amigos y al final de la noche queremos subir una foto a Instagram; es algo que sale casi automático. Ayer el FC Barcelona tenía procesos que salían con una rapidez asombrosa y que los de Sarabia no acertaban a atajar, así como que cuando lo hacían el equipo catalán volvía al sitio y al orden sin despeinarse.

El Elche compró esa versión rival y quiso imponer su fútbol, sabiendo sacar ventajas al espacio (con el 1-0 de Álvaro cortocircuitando la trampa del fuera de juego) y con desplazamientos largos bien para ganar segundas jugadas bien para encontrar liberados a los jugadores de banda del lado contrario, que fueron Valera y Pedrosa a pierna cambiada.

La personalidad y la valentía franjiverde pasaron por unos jugadores que entendieron el partido desde ser un equipo que creía en lo que hacía, que cuando se equivocaba en la toma de decisiones insistía en transitar por un camino que sabía que era el correcto. Al mismo tiempo hubo espacio para las individualidades, desde el incombustible (como siempre) Germán Valera hasta un incansable Álvaro Rodríguez pasando por un Rodri Mendoza que aprovechó la titularidad, por un Adam que cada vez toma decisiones más inteligentes y o por un Lucas Cepeda que en su debut asumió y entendió con personalidad el contexto que le tocaba.

Con todo ello, el Elche tomó decisiones cuestionables y los nervios más la falta de concentración jugaron en contra de un equipo franjiverde que no cayó por hacer un mal partido, si no porque delante Goliat fue demasiado Goliat para un David que cayó, pero creyendo en lo que hacía. Con todas las cosas que el Elche hizo bien ayer en un contexto de falta de efectivos (hasta cuatro del filial fueron llamados a filas), los de Sarabia dejaron claro que también se puede crecer desde la derrota.