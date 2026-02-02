Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania asegura haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia contra el país en las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 171 drones kamikaze y un misil balístico 'Iskander', antes de agregar que 157 aparatos aéreos han sido destruidos por sus sistemas de defensa aérea.