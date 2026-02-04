De Quijotes y Sancho Panzas

Le gusta el mercado: a Corberán le gusta este mercado, le encanta, le apasiona su plantilla…por eso, cuando busca soluciones durante los partidos no sabe qué hacer y se marca esos cambios que, principalmente (y solo en líneas generales) suelen empobrecer lo que ha salido de inicio, salvo algún que otro caso, como el de Sadiq (sin que sirva de ataque al voluntarioso Hugo Duro). Entonces cuando no hay soluciones al final, como el pasado domingo ¿De quién es la responsabilidad?

Entiendo que a Corberán le encanta el rendimiento y las prestaciones de uno de los peores jugadores de fútbol que, de momento, he podido ver campeando por la primera división española: Dimitri Foulquier. Debe estar encantado con su entrega, con su pasotismo, con su indolencia, con sus controles de balón, con sus coberturas a los centrales, y con todas las cosas que este futbolista hace con desacierto, jornada a jornada, de manera insoportable e insufrible para el aficionado, que padece las miles de carencias que muestra, más las que no vemos porque tenemos el foco en otro lado, tales como hacer que Rioja se reviente cada partido.

Ya me imagino a Corberán, el hombre de las explicaciones enrevesadas, viendo con pasión y satisfacción todas las andanzas de este Sancho Panza de la banda derecha (y no es peyorativo: se refiere a un acompañante poco dado a la destreza y a la agilidad): como buen personaje quijotesco, el míster debe estar pensando que con este acompañante en el lateral (y a veces hasta capitán), puede ir a ganar lo que sea y a donde sea…aunque luego resulte que los molinos de viento no sean gigantes, sino eso: aspas que te estrellan contra el suelo.

Por tanto, da por bueno un mercado que no ha sacado la posible toxicidad de Raba, que a mí, personalmente, me deja preocupado cómo un jugador, por un cambio en la segunda jornada (y muy obligado), deja de rendir y desconecta. No lo veo ni quiero eso en mi equipo, salvo que el técnico, que nunca miente a la gente…, le dijera algo que no cumpliera, como hizo con otros que ya no están. Pero incluso en ese caso, tampoco me parece normal actuar así, sobre todo si te sientes profesional de este noble deporte del balompié. Me sobra Almeida también: lo he dicho mil veces, porque es salir él al terreno de juego y es como jugar contra el Madrid, es decir, o tienen ellos uno más o tienes tú uno menos. Es otro luso que pasa por aquí dejando más mal recuerdo que otra cosa y sí, ahora mismo se me hace bola en la garganta ver a este chico jugar, lo siento, no es personal. A mí Foulquier me parece un pésimo futbolista, pero Almeida me parece un futbolista normalito que ni fu ni fa. Y Raba un rarito.

Podría también comentar el fiasco de Santamaría, del que esperaba más y el extraño caso de Ramazzani, que nadie comprende salvo que se otee el rendimiento fuera de lo deportivo, como si no hubiera otros que rinden igual fuera de su hábitat normal de trabajo… o sí, y por eso tampoco juegan: misterios de la noche.

A mí Corberán no me parece un técnico valiente salvo cuando juega contra el Barcelona, que entonces le dan ataquitos de entrenador y no hace lo que los demás sí, sino que nos quiere demostrar sus enredos mentales y así acabamos siempre. Esta semana, además de la copa, nos viene un Real Madrid mermado, pero incluso así es extremadamente mejor que tú en todo, empezando por la portería y acabando por sus canteranos si medimos su rendimiento. Y eso que ahora mismo son Mbappé y una panda liderada por un exfutbolista bastante foulqueriano a la española. Supongo que, como el nuestro, ese técnico al que Piqué llamó Cono, tiene un ego muy inflado: será por los títulos que consiguió aunque con poco mérito de por medio. Si a nuestro Corberán no le da por hacer de las suyas, quizá, en un partido mortal de necesidad para el Valencia CF (a un punto del descenso), le podamos plantar cara, como sí sabe hacer el Albacete. Pero que sepa Arbeloa que para el Valencia CF el partido a muerte es siempre el siguiente y no contra su grupo de estrellas desbaratadas: a efectos del momento, es más importante ganarle al Oviedo que al Madrid, salvo si le rompemos una liga, como ocurrió el año pasado. Entonces sí, dentro de la mediocre trayectoria del equipo, al menos nos damos una alegría deportiva. Pero solo eso: unas risas y poco más, porque nuestro técnico, el quijotesco Corberán, se ponga como se ponga y muestre su satisfacción a los cuatro vientos, nos tiene abajo del todo, aunque el yelmo de las excusas le sirve, le impulsa y hasta le lleva a decir que este mercado (que no ha sido malo, sino insuficiente), de entradas y salidas, es maravilloso. Estamos, sin duda, ante una visión muy distorsionada de la realidad y nos quieren convencer de ello: nos volverán locos de remate y ellos se quedarán tan tranquilos, disfrutando del bonito paseo por la historia de este club a lomos de su Rocinante Meriton.

Cada día que juegue Foulquier será un episodio más de infamia y desprestigio. Cada día que juegue Almeida estaremos ante un nuevo engaño de los sentidos. Cada día que pasen Raba y Santamaría y otros por aquí será otro día más perdido. Cada día que Corberán quiera convencerme de lo que no es será otra de sus andanzas mientras no ponga sobre la mesa el juego y los resultados que se le deben exigir. Cada día que Arbeloa, ese señor que no ha hecho nada para dirigir al Real Madrid pero va más estirado que un chupa-chup (producto made in Spain de pura cepa), se ponga a hablar del Valencia CF que recuerde el vapuleo que le acaba de dar su querido Xosé porque no es nuestro partido del año, ni mucho menos, pero aquí hasta le podemos pintar la cara, porque incluso Don Quijote, siendo lo que era, acabó venciendo al caballero de los espejos que era una burda imitación en verdad, como él.