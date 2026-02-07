Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lamentado que los riesgos para la infraestructura nuclear ucraniana están "siempre presentes" a causa la continua actividad militar en el país y ha advertido de la necesidad de una reparación en profundidad del sistema de suministro eléctrico de sus centrales para "reforzar su resiliencia y evitar nuevos incidentes".

"El último incidente --durante el pasado fin de semana-- en la red eléctrica de Ucrania es un claro recordatorio de los riesgos que se derivan del deterioro de las condiciones de la red siempre presentes para la seguridad nuclear. Se necesitan reparaciones exhaustivas para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico a las centrales nucleares ucranianas y reforzar su resiliencia ante nuevos incidentes en la red", ha expresado Grossi en un comunicado este viernes.