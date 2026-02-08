Chunta Aragonesista recoge el voto de una izquierda desgastada y logra su mejor resultado de las últimas dos décadas

Noche electoral con los de casa. Con la bandera regional. Y con la ilusión de que cada vez sean más los que reman a favor de Aragón. Chunta Aragonesista (CHA) ha estallado de emoción después de conocer el resultado de este 8F con el que el partido cambia de ciclo y logra duplicar sus diputados pasando de los tres parlamentarios que tenía hasta ahora a los seis. Se convierte así en el único partido político de izquierdas que sale reforzado del primer adelanto electoral de la comunidad en las elecciones de Aragón 2026, marcadas por un avance vertiginoso de Vox.

Y así lo ha reconocido el cabeza de partido, Jorge Pueyo, al que afiliados y simpatizantes han recibido entre vítores. "Es un muy buen resultado para Chunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento", ha expresado acompañado de Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y segunda en la lista por Zaragoza, Miguel Jaime Angos, el tercero, y María del Carmen Bozal, cuarta. Todos ellos estarán en las Cortes de Aragón.

Y aunque la victoria de estas elecciones autonómicas ha sido para la derecha, y en concreto para la ultraderecha, CHA ha logrado capitalizar el voto de una izquierda en retroceso en la comunidad. El partido ha alcanzado los 63.875 votos, que son casi el doble de los obtenidos en las últimas elecciones autonómicas, las de mayo de 2023, cuando obtuvo 33.454. En porcentaje, un 9,73% este 8F frente al 5,11% del 28M.

"(El resultado) es bueno para Chunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos, porque somos el único pratido que ha resistido al auge de la extrema derecha. Es bueno para Chunta Aragonesista porque nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón. Y es bueno para Chunta Aragonesista porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón", ha afirmado Pueyo entre aplausos.

Pueyo ha agradecido a los jóvenes que han votado por Chunta, a los que han apostado por Aragón y se han movilizado este 8F para apostar por el partido que lidera y luchar contra un Jorge Azcón que, ha remarcado, “era un gigante con pies de barro y ahora es un poco menos gigante pero cada vez tiene los pies más de barro”. “Nos vamos a convertir en la verdadera oposición del PP y es gracias a vosotros, compañeros y compañeras”, ha celebrado Pueyo, que tampoco se ha olvidado de mostrar su gratitud a su predecesor, José Luis Soro, y al presidente del partido y “padre”, Joaquín Palacín. Tampoco ha faltado la referencia a José Antonio Labordeta, a quien ha recordado con cariño.

"Le decimos a Jorge Azcón que este es el principio de su fin”, ha expresado Pueyo, que ha asegurado que este está “destruyendo poco a poco la sanidad, la educación, los servicios sociales”. El líder de CHA ha cargado con fuerza contra el popular y ha asegurado que las eleciones del 8F se han convocado “por culpa de Ayuso y Feijóo”. “Espabile, señor Azcón, le acaban de hacer la cama desde Madrid”, ha clamado Pueyo en referencia a los resultados del PP.

Además de desmarcarse del retroceso de la izquierda aragonesa, con los seis diputados CHA logra su mejor resultado desde 2003, cuando el partido logró nueve parlamentarios en las cortes de Aragón. Supera también las cifras alcanzadas en 2019, cuando entró a formar parte del cuatripartito conformado por el PSOE, el PAR, CHA y Podemos y liderado por el socialista Javier Lambán.

El candidato a la Presidencia de Aragón del partido, Jorge Pueyo Sanz (Fonz, 1995), ha logrado reactivar al electorado y atraer nuevos votantes tras su paso por el Congreso de los Diputados con una defensa férrea de la comunidad y una presencia constante en redes sociales durante la pre-campaña y la campaña, que según evidencian los resultados de este 8F ha surtido efecto y ha logrado captar votos en estas elecciones de Aragón 2026.