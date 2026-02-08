Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | COMICIOS AUTONÓMICOS

Resultados de las elecciones en Aragón | El PP gana las elecciones de Aragón pero pierde dos escaños, Vox se dispara y el PSOE se desploma

El Partido Popular gana las elecciones autonómicas a la baja y necesita a un Vox que dobla escaños, mientras el PSOE iguala su peor resultado

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con el escrutinio casi finalizado. El presidente Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas en Aragón, que por primera vez en su historia ha votado en solitario, cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido.

