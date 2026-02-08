Resultados de las elecciones en Aragón | El PP gana las elecciones de Aragón pero pierde dos escaños, Vox se dispara y el PSOE se desploma

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con el escrutinio casi finalizado. El presidente Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas en Aragón, que por primera vez en su historia ha votado en solitario, cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido.

El empuje de Vox complica al PP su estrategia electoral pese al desgaste del PSOE El segundo peldaño del ciclo electoral autonómico que comenzó en Extremadura se ha ventilado en Aragón con un tropezón para el PP, cada vez más maniatado por el músculo que sigue exhibiendo Vox, imparable en un ascenso que le permite condicionar toda la estrategia de pactos que necesitan los populares.

Mañueco celebra la victoria del PP en Aragón El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este domingo el resultado del candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y ha afirmado que "el sanchismo se hunde" en la región. "En Aragón, el PP gana las elecciones y el sanchismo se hunde", ha escrito Mañueco en un mensaje en 'X', en el que ha dado la enhorabuena a Jorge Azcón por su victoria.

Moreno felicita a Azcón por su victoria El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha felicitado este domingo 8 de febrero al candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su victoria en las elecciones autonómicas y ha destacado que "su proyecto es el único viable pra liderar el futuro de Aragón". Moreno se ha pronunciado de este modo en su cuenta oficial de la red social X tras los resultados electorales en Aragón, donde el PP ha ganado los comicios pero con peor resultado que en 2023 (26 diputados frente a 28), mientras que Vox ha doblado representación pasando de 7 a 15 y el PSOE ha perdido cinco escaños hasta quedarse en 18. Por su parte, Chunta Aragonesista ha duplicado escaños de tres a seis, mientras la coalición Existe ha perdido uno de sus tres diputados e IU-Sumar se queda con uno.

Abascal reclama a Azcón un "cambio de políticas" si quiere su apoyo A diferencia de lo que pasó la noche electoral en Extremadura, esta vez Vox sí felicitó al PP por la victoria electoral y no evidenció desde el inicio la tensión que se palpa últimamente entre los dos partidos. (Seguir leyendo)

Así es Jorge Azcón (PP), el "infatigable" trabajador que se cayó en busca de la mayoría en Aragón Jorge Azcón ha perdido las segundas elecciones de Aragón que ganó. El popular se ha dejado en este 8F dos escaños en una campaña nacional, aunque prometió toque aragonés, y queda sujeto a un Vox imparable en Aragón. Los soportó un año en la DGA, pero tendrá que volver a entenderse con ellos a partir de mañana. La victoria más amarga de su carrera política se escribirá bajo la fórmula del trabajo y la mirada intacta de la bonanza económica de Aragón. (Seguir leyendo)

Feijóo: ¿Cuántas debacles más necesita Sánchez para entender que ya basta? El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la victoria de su partido en Aragón tras una jornada marcada por la alta participación, felicitando al presidente aragonés, Jorge Azcón, y reivindicando que los populares “consolidan su liderazgo y el Gobierno”. En su mensaje, Feijóo también ha cargado contra el PSOE y Pedro Sánchez, asegurando que los socialistas “vuelven a sufrir una derrota” y cuestionando cuántos malos resultados más necesita el presidente del Gobierno para “entender que ya basta”.

Azcón sin escapatoria: el pactómetro obliga al PP a volver a los brazos de un Vox reforzado El adelanto electoral decidido en Aragón por su actual presidente, Jorge Azcón, tras el bloqueo de los presupuestos autonómicos por la falta de entendimiento entre el Partido Popular y Vox, no ha producido el efecto deseado por los populares, pese a volver a ser la fuerza más votada con una amplia ventaja sobre el PSOE. El veredicto de las urnas de este domingo dibuja un escenario de clara derechización del Parlamento autonómico y, de forma paradójica, debilita la posición del PP y refuerza precisamente a la formación de extrema derecha de la que Azcón pretendía emanciparse. El pactómetro resultante deja pocas dudas: los conservadores necesitarán inexcusablemente a los de Abascal para revalidar el Gobierno de la comunidad. (Seguir leyendo)

Reacción de Pedro Sánchez Una vez que ya el resultado estaba consolidado y todos los líderes autonómicos y dirigentes nacionales realizado sus interpretaciones del 8-F, el presidente del Gobierno publicó un mensaje en X dando la "enhorabuena a Jorge Azcon por su resultado en las elecciones en Aragón" y felicitó "también a Pilar Alegría y al PSOE de Aragón por su gran trabajo y compromiso por y para los aragoneses y aragonesas". "Nuestro partido seguirá siendo la única alternativa progresista", señaló Pedro Sánchez

Alegría, tras el resultado electoral en Aragón: “El PP es hoy aún más rehén de la ultraderecha” Lucía Feijoo Viera El PSOE se ha quedado en 18 escaños en las elecciones autonómicas de Aragón celebradas este domingo. Los socialistas han perdido cinco parlamentarios e igualan su peor resultado histórico. La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha valorado los resultados asumiendo que tendrán que trabajar desde la oposición pero advirtiendo que “el PP es hoy aún más rehén de la ultraderecha”.