Opinión | COMICIOS AUTONÓMICOS
Redacción
La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón
En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses por los 536.110 que lo hicieron antes de las 18.00 horas de 2023
Hasta las 18:00 horas, había votado el 56,28 % del electorado aragonés en las elecciones al Gobierno de Aragón de este domingo 8 de febrero, frente al 54,73 % registrado a la misma hora en 2023, lo que supone un incremento de 1,55 puntos porcentuales. En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses. En 2023 lo habían hecho 536.110 votantes.
A mediodía, un 40,93 % de los electores había ejercido su derecho a voto, lo que representa 405.501 personas. Por provincias, la participación a las 14:00 horas se distribuía de la siguiente manera: 41,81 % en Zaragoza, 37,73 % en Huesca y 39,78 % en Teruel.
En comparación con las elecciones autonómicas de 2023, la participación a mediodía era apenas superior, 40,96 %, 0,04 puntos más que en 2026, mostrando una movilización muy similar a la de los comicios anteriores.
- Multa al Real Madrid antes de Mestalla
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Corberán 'responde' a Arbeloa
- Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo
- Pizzi se 'moja' con el Valencia-Real Madrid y el fichaje de Guido
- LaLiga suspende el Rayo Vallecano - Real Oviedo de Primera División