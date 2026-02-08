Podemos desaparece de las Cortes de Aragón: "Azcón es más rehén de los que quieren coartar nuestras libertades"

Con rasmia, haciendo ruido y con mucha fuerza llegó Podemos a La Aljafería en 2015. Once años después, el colectivo morado va a abandonar las Cortes de Aragón de la manera contraria: triste, sin ese empuje tan aragonés que ha dado nombre a su campaña y sin respuestas en una jornada en la que el silencio fue lo que más se escuchó en la que ya se puede decir que ha sido la confirmación y la crónica de una muerte anunciada.

Lejos quedaban los 14 escaños con los que irrumpió Podemos y que les permitieron entrar directamente mandando al Gobierno de Aragón. El objetivo, siendo realistas y a tenor de las encuestas, era sobrevivir. Que al menos María Goicoechea, la Candidata a la Presidencia de la DGA, mantuviera el escaño que su formación obtuvo en 2023. Pero ni eso. De hecho, la formación no ha llegado ni al 1% de los votos en la comunidad, teniéndose que conformar con un 0,94% y poco más de 6.200 papeletas en las urnas. Un batacazo que, sin embargo, no fue sorprendente a tenor de lo que anunciaban las encuestas.

María Goicoechea, con la confirmación oficial de la pérdida del escaño, rompió el sepulcral silencio que había en la sede de Podemos cargando contra Jorge Azcón, acusándolo de convocar elecciones para intentar lograr una mayoría absoluta de la que, sin embargo, se ha quedado muy lejos. «Ahora es más rehén de los que quieren coartar y limitar nuestras libertades», espetó, asegurando que la posición del PP «se ha debilitado» y solo ha conseguido «aupar a la ultraderecha a máximos históricos».

Pero el ataque hacia el popular no podía ocultar el fracaso de su partido, algo que Goicoechea no tuvo problemas en reconocer, aunque aseguró que sabían que se enfrentaban a unas «difíciles» elecciones. «Es un mal resultado», aseguró en una comparecencia en la que estuvo arropada por sus compañeros de partido. La líder de Podemos, sin embargo, señaló que se encuentra con fuerzas para seguir adelante. «Mi compromiso se mantiene intacto. Seguiremos señalando el retroceso en derechos que nos amenaza e impulsando las transformaciones que Aragón necesita desde las calles y las plazas», defendió.

No le queda ahora al partido ahora más que entrar en un proceso de reflexión. Goicoechea señaló que convocará a la Ejecutiva de Podemos Aragón para volver a entonar su famoso Sí se puede con más convicción de lo que lo hicieron en la amarga jornada del domingo, que fue la primera para preparar un futuro mejor: «Seguiremos trabajando para poner a la izquierda aragonesa en pie y para volver a ser una fuerza decisiva».