Opinión | Aerolíneas
EP
Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero
Plus Ultra retomará los vuelos el próximo 3 de marzo mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril
Air Europa retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de manera gradual la próxima semana, operando los primeros vuelos el 17, 20 y 22 de febrero.
Así lo ha confirmado la aerolínea a través de un mensaje en su cuenta de 'X', donde también ha recalcado que los vuelos del 19 y el 21 de febrero se mantienen cancelados.
La reactivación de la operativa será gradual tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025. En concreto, Air Europa decidió retirar sus operaciones el 24 de noviembre.
Tras esta decisión, el Gobierno venezolano suspendió las licencias para volar a Venezuela para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, las otras dos compañías españolas que también decidieron suspender la operativa.
En el caso de Plus Ultra, la compañía ha anunciado este mismo lunes que retomará los vuelos el próximo 3 de marzo mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.
