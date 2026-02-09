Sarabia se equivoca, pero tampoco mucho

Vuelve a caer el Elche fuera de casa. Esta vez dando posiblemente la mejor imagen lejos del Martínez Valero, pero uno entra a grupos de WhatsApp y redes sociales varias para comprobar que ya no es suficiente. Y efectivamente no lo es. El equipo se acerca peligrosamente a la zona roja tras una primera vuelta de ensueño y acabará la jornada a menos de un partido de distancia del descenso.

Pero desde el banquillo el convencimiento es mayúsculo. Sarabia defiende siempre a capa y espada las ideas con las que elige vivir o, en casos como el de este sábado, morir. Y está bien. El técnico vasco afirmó que el segundo gol era evitable pero va intrínseco en la manera de jugar, asumió responsabilidades y se marchó con la cabeza alta.

Aun así, se equivocó frente al micrófono lanzando un dardo a la falta de instalaciones deportivas propias del Elche CF, comparando este aspecto con el de la Real afirmando que los vascos “compiten con bazucas” y “nosotros con tirachinas”. La diferencia entre ambos clubes es grande, pero se ha sacado pecho, y con razón, de que el equipo puede competirle a cualquiera. Estas palabras ahora, a poco de haber empezado febrero, no fueron adecuadas ni en tiempo ni en forma.

Ahora, en lo meramente deportivo, no me cabe la menor duda de que los jugadores están convencidos del camino a seguir. El sábado el Elche fue superior en gran parte del partido a la Real Sociedad, hizo esas cosas y tomó esas decisiones que desde tiempo atrás se pedía que se hicieran lejos de casa al igual que se hacían en el Martínez Valero. En Anoeta el ilicitano fue un equipo valiente, atrevido, que sabía robar tras pérdida y construir ataques con personalidad, lo que hemos visto siempre en casa.

Eder Sarabia da instrucciones a los suyos en Mestalla / LALIGA

La de este sábado fue la prueba de que se puede competir a domicilio sin renunciar ni al qué ni al cómo. El dúo André-Álvaro entendió a la perfección que debían ser el oxígeno de un equipo que no siempre pudo sacar el balón en largo (así llegó el 2-1), los centrales consiguieron situaciones de ventaja para llevar el balón bien a los centrocampistas y Petrot cumplió a la perfección el papel de jugar a pierna cambiada. Suerte la de muchos que no únicamente cuenta el resultado, aunque sí es lo más importante. La Real Sociedad se impuso corriendo a la espalda del Elche y metió las tres únicas que tuvo, a los franjiverdes con 4 ocasiones sólo les dio para meter un gol.

Has de mejorar de cara a puerta y en la concentración e intensidad atrás, dos factores estos últimos que han costado puntos tanto en casa como lejos de un Martínez Valero que el próximo viernes deberá dejar de lado el papel de juez de un equipo y entrenador que el sábado dieron un paso adelante en juego para demostrar que este estilo bien planteado no puede ser un problema y siempre te acercará más a la victoria que a la derrota.