¿Para qué vales, Corberán?

Corberán, bonico, que esto no funciona. Que el equipo no tira con lo que propones, ni muerde, ni ofrece orgullo al menos, ni calidad, ni definición en los metros finales ni en los momentos determinantes…y además sueles quitar a quien ve el fútbol de forma clara y diferente: Lucas Beltrán. Y me preocupa mucho más que tardes un mundo en ver las cosas, las mismas cosas que los otros técnicos ven al minuto y reaccionan y contrarrestan: el pasado domingo, un aspirante a entrenador, como es Arbeloa, te hizo un cambio táctico al cuarto de hora de partido y tú, Corberán, entrenador por hacerse aún, entraste en modo pantalla azul y ya no supiste cómo romper ese rombo del centro del campo que te formaron, hasta que casi una hora más tarde (y con un descanso de por medio), ya abajo en el marcador, hiciste dos cambios para un reajuste táctico, sacando un lateral y un centrocampista defensivo. Y a partir de ahí, otra vez pantalla azul, porque ese movimiento no solo no supo contrarrestar, sino que además retrasó mucho más al equipo, lo que hizo que se hiciese más largo y el contragolpe dejó de ser un arma útil de ataque, solo a expensas de ver si Danjuma cazaba algo y estiraba el chicle.

Pero la sinrazón táctica no se acaba ahí, en este movimiento tan torpe que hiciste: Arbeloa te la vuelve a hacer y te cambia a un 4-5-1, con dos falsos extremos que, tras las diagonales de Mbappé, entraban por dentro. No solo no supiste frenar las líneas de pase interiores, sino que tampoco pudiste construir en ese medio campo merengue: y ahí decidiste que lo mejor era el pelotazo y a respirar como fuera. Y con un Mestalla bastante suave, gritando aquello de tu dimisión, tímidamente, te pusiste nervioso y te marcaste tres cambios de golpe, faltando diez minutos, quitando al mejor jugador tuyo sobre el campo, sacando a Guerra que venía de no jugar ni un minuto en dos partidos y a Ramazani, que lo inflamos a balones aéreos (muy lógico, viendo sus características), dejando a Hugo Duro en la punta del ataque, a pesar de que no estaba siendo su partido. Es decir, haces esos cambios por el griterío, no por visualización técnica. Y así te salió.

Uno puede perder contra el Real Madrid, claro que sí; me escama que lo hayamos hecho en casa, con una nulidad ofensiva clamorosa y ante un rival que es, sin duda, de lo peor que he visto en mi vida representando al club madridista por nuestro campo. Y con ese Madrid tan flojo, tan vacío de contenido, tú sucumbes: significa que tu mejor versión (equipo titular) es mucho peor que la peor versión del Real Madrid. Y esto es culpa de los de arriba, tan amiguitos del poder (todo hay que decirlo), y de ti y de los muchos jugadores que no dan, aunque lo intentan. Es culpa de todos los que seguís arrastrando este escudo, un año tras otro. Es culpa de los palmeros que viven muy bien bajo el escudo de Lim y son de aquí, no nos equivoquemos. Es culpa de un técnico que no tiene argumentos futbolísticos, pero le puede la labia, la retórica vacía de su muestrario táctico. Es culpa del que fichaba (menudo pájaro anda por Grecia) y del que sigue aún de obras, como es Gourlay.

No he visto aún un partido, en años, en el que el Valencia CF sea, de principio a fin, mejor que su rival: juega bien diez minutos y luego ya pierde el control del partido y a rezar para que no pase nada. Es que no vale un pimiento lo que propone, y no vale un pimiento tampoco, por ejemplo, un futbolista al que todos adoran pero a mí me parece que, en términos de efectividad y aportación creativa es nefasto: Luis Rioja, porque centra horriblemente mal, dispara todavía peor y no se va de nadie en el uno contra uno. Y me da lo mismo ser más o menos impopular con esto. Tampoco Gayá está siendo decisivo en sus malos centros, ni Correia…no recuerdo ya el último gol que vino de una asistencia suya, por ejemplo. Con todo esto quiero decir que tenemos jugadores muy flojos, que tienen voluntad, un puntito de calidad y para de contar: y quien no lo quiera ver, pues muy bien, pero es lo que demuestra un equipo que en la jornada 23 no cayó a puestos de descenso por una carambola con el Rayo y que sí puede caer en la jornada 24: ¡Oigan, escuchen, llegados casi a dos tercios del campeonato, el equipo puede estar en puestos de descenso! Tienen poca calidad en general, sí, pero tampoco eres capaz de sacar la mejor versión de nadie, más bien todo lo contrario, a estas alturas.

Pues a pesar de esto. Corberán volverá a poner a Foulquier en el lateral, desangrándole poco a poco; a pesar de eso seguirá apostando po un Rioja en una banda, sacrificando su figura en labores defensivas y, por tanto, perdiendo un elemento ofensivo, aunque sea malo; a pesar de eso el técnico no sabrá qué hacer cuando le modifiquen un planteamiento con el partido en marcha; a pesar de eso hará los cambios en el puñetero minuto que ponga en la tabla Excel en lugar de ver que el fútbol no es lo que pone en sus puñeteros apuntes del curso de entrenador Pro y toda esa retórica estúpida de estos tiempos, sino que es con un balón rodando y que las decisiones se toman ahí, en movimiento constante. Eso es ser técnico, Corberán, pero déjame que te diga una cosa: si como gestor de emociones estás demostrando ser bastante malo (lo dicen tus esbirros, que lo sepas); si como diseñador de propuestas demuestras no saber reaccionar, pues ni has sido capaz de remontar ni de revertir un resultado; si como diseñador de plantilla has demostrado no saber ni por dónde van los tiros, pues parece que fichas para tener suplentes en un equipo que los titulares te lo tienen en descenso; si como motivador nadie te cree; y si como comunicador tampoco nadie te soporta porque nada aportas…entonces ¿para qué narices vales? ¿puedes ofrecer algo a este club?