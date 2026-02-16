Ya se ha dormido la ciudad y el Elche juega como siempre

Siempre he pensado que las canciones pertenecen a momentos y a personas, no solamente a estados de ánimo. Escucharlas nos teletransporta y nos hace pensar en lo que sentimos en ese momento. Parece, o a mí me da la sensación escuchándola, de que ‘Como si fueras a morir mañana’ de Leiva se aplica al momento que vive actualmente el Elche.

El pasado viernes la ciudad se durmió y el equipo de Sarabia seguía jugando como siempre. El equipo ilicitano lleva 24 fechas vendiendo cara la victoria y sin renunciar al estilo. En este último empate contra Osasuna se cortó una sangría defensiva que había llevado a recibir 15 goles en los primeros 6 partidos del año en liga. Además el quorum general entre buena parte de aficionados y prensa fue que únicamente faltó ganar para que se hubiera visto el mejor partido de la temporada.

Más allá de que pudiera haber mejores partidos esta temporada (yo creo que sí), el viernes el Elche jugó como si fuera a morir mañana. Fue valiente, quiso ir hacia delante, incomodó a Osasuna y fue superior gracias a unos jugadores que creen en lo que hacen. Es difícil merecer más y acabar ganando menos, y la falta de acierto es quizás lo que más se echó en falta, más aun viendo cómo el franjiverde no era un equipo que hasta hace unas semanas se caracterizara por la falta de gol.

Ojo, el Elche es uno de los nueve equipos que más goles marca en liga, más incluso que el Espanyol, pegado al tren de Europa. Luego hay que ponerse en la piel de dos delanteros que, más allá del acierto, volvieron a confirmar que son la mejor pareja de atacantes para el Elche entendiendo a la perfección cómo y cuándo ocupar según qué espacios. La mentalidad individual de cada uno les pudo afectar, pero el volumen de ocasiones generado fue también a cuenta de la buena actuación tanto de André como de Álvaro, porque para llegar al qué has de pasar por el cómo.

Al final te quedas con lo positivo. Dituro únicamente tuvo que intervenir una vez y Pedro Bigas confirmó que con él en el campo, el Elche defensivamente es otro equipo. A la salida del estadio siempre uno se plantea muchas cosas, incluso los hay (afortunadamente pocos) que piden la destitución de Sarabia. No es broma. El Elche no ha pisado el descenso a día de hoy, y es difícil optar a generar tantas ocasiones, pero también hay que señalar el buen hacer de Osasuna, habiendo solamente 7 equipos que han recibido los mismos o más goles.

Hay que subrayar que el gol nunca ha sido un problema real para el equipo ilicitano, aunque a la vez hay que entender que se genere esa ansiedad por ver que no llega. Ahora, sin querer jugar a ser adivinos y siendo innecesarios los “se nos está poniendo cara de” añadiendo a ese equipo que se cayó en la segunda vuelta años atrás, es difícil pensar que, jugando así, el Elche no compita en la temporada 2026/27 en Primera División. A quien piense lo contrario, le respeto pero ni le entiendo ni le quiero entender.