Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El grupo Wagner de Rusia está centrado en el sabotaje europeo

Los encargados de reclutamiento del grupo ruso Wagner se han convertido en una de las principales vías para los sabotajes organizados por el Kremlin en Europa, según funcionarios de inteligencia occidentales, revela este lunes el 'Financial Times' (FT).

Aunque el estatus del grupo de combate es actualmente incierto, a los especializados de Wagner en persuadir a jóvenes rusos para que combatieran en Ucrania se les ha encomendado la tarea de reclutar a europeos económicamente vulnerables para llevar a cabo actos de violencia en territorio de la OTAN, según las mismas fuentes.

La situación del grupo es una incógnita desde que una rebelión fallida contra la cúpula del Ejército ruso en junio de 2023 provocó una represión y la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin.