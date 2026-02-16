El Valencia CF respira a costa de un tocado Levante

Pues al final sí que hubo derbi. Y les voy a decir una cosa, lo fácil sería hablar de lo que pasó en el post partido, pero creo que creo que sería injusto quitarle valor a la victoria de un Valencia CF que toma oxígeno a costa de un Levante UD que complica su permanencia en Primera División. De lo extradeportivo ya se está hablando suficiente por otros foros.

El partido llegaba caliente por el regreso de Pepelu, las cuentas pendientes de la ida o las declaraciones durante esta semana de algunos futbolistas. Nada que ver el cómo empezó el duelo a lo que acabaría ocurriendo tras el pitido final con la celebración del banderín de Cömert y la tangana con botellazos incluidos mientras desfilaban a vestuarios.

Centrándonos en lo deportivo –y relevante a futuro-, el partido fue un reflejo de las temporadas de ambos equipos. Un duelo dramático y soporífero que durante la primera parte fue la más absoluta nada: insípido, con falta de mordiente y nulo en acierto. El miedo por perder se transformó en un compendio de posesiones infructíferas y erráticas por uno y otro equipo que apenas llegaban a materializarse en nada. Y precisamente nada nos hacía presagiar que en la segunda mitad habría absolutamente de todo.

Y es que Corberán, esta vez sí, acertó con los cambios. Es justo decir cuando acierta tanto como cuando se equivoca. Esta vez salió cara. La entrada de Sadiq y de Javi Guerra le dio un plus al equipo tremendo. Tanto es así que de la carrera del valenciano y el taconazo del nigeriano sale la mitad de un primer gol culminado por un Ramazani que apareció justo cuando más se le necesitaba. Guido, que también se sumó a esa permuta desde el banquillo, aporto equilibro y desgaste en la medular tras sustituir a un Pepelu que estuvo correcto a pesar del factor emocional y ambiental.

Mientras tanto, el Levante UD tardó en reaccionar tanto que estuvo a merced de un Valencia CF que jugó más cómodo de lo que podía imaginar en el segundo tiempo. Las piezas que movió Luis Castro no resultaron tan determinantes como el luso tenía en mente y la lesión de Pablo Martínez, la pólvora mojada de Etta Eyong o la expulsión de Arriaga solo hicieron que acrecentar el control y la tranquilidad valencianista. Tanto es así que Sadiq se guisó una jugada que partía de un pelotazo del propio Guerra para aprovecharse de un poco contundente Matías Moreno fusilando a Ryan y hacer el segundo y definitivo gol de la victoria.

A la postre un derbi que, polémicas aparte, deja a un Levante UD muy tocado en lo clasificatorio pero, sobre todo, en lo anímico. No en vano es la primera vez en la historia que el conjunto valencianista suma 6 de 6 en los dos partidos de Liga. Tan solo una victoria el miércoles ante el Villarreal podría aliviar, en parte, el dolor de una afición que empujó todo lo que pudo pero empieza a temer el peor de los finales si no empieza a sumar ya de tres en tres.

Por parte valencianista un matchball salvado para Corberán en lo personal y en lo grupal. Una victoria que significa más de tres puntos para un entrenador que gana crédido a merced de una buena gestión en los cambios. Así mismo, el equipo valencianista consigue recuperarse anímicamente de los últimos golpes en Liga y Copa, recupera efectivos como un siempre talentoso Javi Guerra, y sale hacia una zona más noble de la tabla, poniendo puntos de por medio pero sin capacidad para poder dormirse pues La Liga no espera a nadie.