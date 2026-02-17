Podemos hacer como que la cosa mejora y que este Valencia CF ya comienza a recuperarse y alejarse de la parte baja y todas esas cosas que se dicen, a veces sin maldad alguna y otras con bastante tergiversación, muy interesa, de por medio. Podemos también seguir viendo la genialidad de Sadiq o aceptar que es más excéntrico que genio y que no va a golpe de inspiración, sino de improvisación. Podemos aplaudir que el equipo de Corberán dependa de los ciclos lunares de este delantero espigado e imprevisible, o valorar que el equipo no juega a nada pues no propone cosas, sino que se agarra a intentar anular al rival y a ver si en una de esas forzamos un error y marcamos. Podemos seguir creyendo que la pizarra del técnico da sus frutos o pensar que rara vez acierta con el planteamiento y más extraño aún es que logre revertir un traspiés por el camino, pues no sabe lo que es remontar. Como siempre, podemos ver el vaso medio o medio vacío, pero a veces podemos preguntarnos que el propio vaso tiene importancia y que no es lo mismo uno de cristal que uno de plástico fino, de usar y tirar. Este equipo me parece un vaso medio lleno, sí, porque juega a no bajar, pero es de plástico malo, así que es fácil que se tumbe a poco que haga aire. Póngale el nombre que gusten a los agentes implicados.

Se ganó el domingo en el derbi de la angustia, empañado por unas acciones finales que dejan el señorío valencianista por el suelo y no debería repetirse, por muy hostil que fuera el ambiente: bastante dolor tiene el Levante UD con la derrota para que vayamos con banderines, como si hubiésemos conseguido no sé qué. Si esta victoria va a ser el colmo de nuestra felicidad y algarabía, es que hemos caído realmente bajo, muy bajo en la evolución y el progreso de este club.

Más allá de esto, lo cierto es que el equipo nota, para bien, la baja del lesionado Foulquier, ya que le resta argumentos al rival para entrar por la autopista de su espada. El equipo se siente algo más arropado, aunque seguimos siendo una castaña arriba. Aquí no hay nadie que, con un pase, pueda romper una línea (quizá Lucas Beltrán el único) y menos aún con un regate. Jugamos a lo que salga: nos lanzamos la pelota hacia delante y a ver, pero no nos vamos de nadie y centramos peor todavía. Yo veo los desmarques de los puntas para el remate y a veces me cuesta comprender sus movimientos, tan carentes de instinto y tan torpes en el movimiento, pues se acaban acumulando en los mismos espacios del área: Juan Sánchez no era un virtuoso del balompié, pero sus movimientos al primer palo eran letales…pues aquí a nadie se le ocurre, ni se cruzan, ni se anticipan: buscan siempre una espalda, muchas veces de un central bastante más alto que ellos y a esperar el error o la extraordinaria precisión del pasador que, en este equipo, es como pedir peras al olmo. Aquí no se mejora, nunca: no sé si esto se trabaja en Paterna o ya se da por sentado que vienen aprendidos.

Podemos creer que todo comienza a rodar bien, que el susto ya ha pasado, que la plantilla está enchufándose y todas esas cosas, pero a mí me parece que este grupo de jugadores, en su conjunto, tiene pocos argumentos futbolísticos en ciertas partes del campo; y que el técnico no sabe qué sacar de ellos que no sea destruir las opciones del adversario, pero para conseguir eso necesitas mucha madurez, mucha mala leche, mucho oficio, y un golpe de excelencia arriba y este equipo es bisoño, tierno, está por hacer y depende de la excentricidad de un delantero que, a su vez, depende del ciclo lunar. Visto así, es hasta más fácil ver el vaso medio lleno, como lo ven los Lim’s Team…bueno, algunos siempre vieron el vaso medio lleno hasta que lo vaciaban, como ya todos sabemos y no merece recordarles.

Comienza ahora otro ciclo de partidos complicados para el Valencia CF y lo único que me aterra es que no habrá mucho margen de maniobra: si el equipo no está hundido abajo del todo es porque la Liga española es una castaña, no vale nada de nada y a la vista está cuál está siendo el rendimiento reiterado en Europa. Y lo muestra también este nivel de arbitraje tan bajo y sospechoso, dejémoslo ahí, donde la presión acaba surtiendo efecto. A nosotros, como somos tan mediocres ya como club, nos toman por el pito del sereno y se ríen en nuestra cara, que es lo que toca en estos casos, cuando el representante del elemento representado solo da imagen de excentricidad: todo cuadra, entonces, entre lo que marca nuestros partidos dentro del campo y lo que marca nuestro club fuera de él.

Pd.: me encantaría, algún día, poder decir cosas más positivas de este club, pero no hay manera, ni incluso ganando.