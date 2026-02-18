Feijóo pide dimisiones por “tapar” el caso de acoso del director de la Policía y Moncloa se revuelve: “Tardamos hora y media en reaccionar”

“Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”. Así concluye el presidente del Partido Popular un mensaje publicado esta mañana en el vincula a Pedro Sánchez con el presunto caso de abuso contra el comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional (DAO). El DAO, que es como se conoce por sus siglas al ‘número dos’ de la Policía, terminó presentando su dimisión en la tarde del martes.

En la mañana del miércoles, Alberto Núñez Feijóo avanzó en un mensaje en X lo que sería la dinámica de PP en la jornada y afirmó que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, sentencia. Durante el pleno de este miércoles en el Congreso, los gritos de "dimisión, dimisión" se han dejado sentir en la bancada de la oposición. Es más, Feijóo afirmó que el ministro del Interior "debe dimitir esta misma mañana" o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cesarle esta tarde" por "respeto a las mujeres y a toda la Policía".

Feijóo ahondó en las dudas de que Marlaska no sabía nada pese a que el ministro lo ha desmentido. "Una querella presentada el 9 de enero, hace más de un mes, y sobre una agresión del 23 de abril del año pasado. Más allá de que no hay quien se lo crea, ¿de verdad pretende que aceptemos que todo un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos?"

Para armar más su crítica, Feijóo insistió en que Marlaska fue "quien prorrogó su jubilación alegando un perfil 'incuestionable' así que es él quien tiene que asumir las consecuencias". "Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", remachó.

Antes del bronco pleno que se vivió en el Congreso -donde los diputados populares aporrearon escaños y corearon gritos de dimisión-, el presidente del Partido Popular aprovechó la red y recordó otros casos que no tienen relación para cargar contra el Ejecutivo: “primero el Fiscal General del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos?”, concluye Núñez Feijóo antes de desear la salida de Pedro Sánchez del Gobierno.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó durante la sesión de control al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan". "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó. "El ministro lo conocía", ha asegurado por parte la dirigente del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos del Congreso.

Fuentes de Moncloa insisten en que se enteraron de la denuncia “por la prensa” y muestran su indignación por las sospechas de encubrimiento que ha lanzado la oposición. “No se puede ser más hipócrita y ensuciar más la política”, replican para preguntarse “qué indicios o pruebas hay de que lo sabíamos y no hicimos nada”. Según defienden, tras trascender la denuncia por presunta violación “tardamos hora y media en reaccionar”.

Desde la tribuna del Congreso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha elevado el tono para amenazar con verse “en los tribunales” con el PP si mantienen sus acusaciones sobre el titular de Interior. Asimismo, los ha acusado de doble moral al asegurar que Génova si habría encubierto al alcalde de Móstoles, acusado por una exconcejal de acoso sexual y laboral. “Ellos sí tapan, no damos crédito que se dude del ministro”, añaden otras fuentes del Ejecutivo recordando que la denuncia se puso en un juzgado y no en una comisaría.

La titular de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto el foco en la víctima, destacando su "valor de denunciar" y garantizando que "desde el ministerio siempre vamos a estar con las víctimas". "En nosotros encontrará empatía y apoyo", aseguró para mostrar su confianza en que "caiga todo el peso de la ley" en el agresor. Sobre las sospechas del PP ha desautorizado sus posiciones por la "incoherencia" de que en el caso del alcalde de Móstoles "se ponen del lado del agresor y nunca de la víctima", acusándolos también de pactar con los "negacionistas de la violencia machista", en referencia a Vox.

