En Directo
Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania asegura haber derribado un centenar de drones lanzados por Rusia en su última oleada nocturna
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado durante las últimas horas un centenar de drones lanzados por el Ejército de Rusia contra el país, después de la ronda de contactos trilaterales mantenidos el martes en la ciudad suiza de Ginebra, que contaron con la participación de Estados Unidos.
La Fuerza Aérea ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas rusas han hanzado un misil balístico tipo 'Iskander' y 126 aparatos aéreos no tripulados durante las últimas horas, cien de los cuales han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea del país europeo.
Zelenski insiste a los aliados en la presencia de piezas "de fabricación no rusa" en armas de Moscú
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a advertir de que los misiles y drones empleados en los ataques del Ejército ruso contienen "miles de componentes" de fabricación no rusa, en particular, procedentes de Europa, Estados Unidos y Japón, a los que ha emplazado a bloquear "realmente" estas cadenas de suministro.
"Todos esos misiles y drones rusos que se utilizan hoy en día contienen miles de componentes que Rusia no puede producir por sí sola. Cinco misiles 'Iskander-M' llevan al menos 75 componentes críticos de fabricación no rusa. Tres misiles 'Kh-101' incluyen casi 160 componentes que Rusia no puede reemplazar por sí misma. Cada 'shahed' tiene cientos de estos componentes importados a Rusia desde otros países, y no solo de empresas chinas, por cierto. También de Europa, Estados Unidos y Japón", ha señalado en su discurso vespertino, tras una jornada de contactos con Moscú y Washington, en la ciudad suiza de Ginebra.
Termina la primera jornada de negociaciones trilaterales
Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este martes la primera jornada de sus negociaciones trilaterales en Ginebra para intentar acercarse a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Las delegaciones empezaron a retirarse del hotel donde se han reunido durante toda la tarde, que han dedicado a tratar aspectos políticos, a los que mañana seguirán los elementos militares que siguen distanciando las posiciones de ucranianos y rusos, según fuentes de las delegaciones.
La desconexión de Starlink
La desconexión de los terminales de internet satelital de Starlink no ha afectado al sistema de mando y control de las tropas rusas en Ucrania, declaró este martes el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko. "Los terminales Starlink han estado desactivados durante dos semanas, pero esto no ha afectado a la intensidad ni a la eficacia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados", dijo en una entrevista con la televisión estatal rusa.
Hungría afirma que no "pide un favor" a Croacia sino cumplir con normas de la UE por el "bloqueo" de Ucrania
El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha asegurado que las autoridades magiares no "piden un favor" a Croacia con el suministro de crudo ruso por el oleoducto Adria sino cumplir con las normas de la Unión Europea por el "bloqueo" de Ucrania, que atribuye a "razones políticas", al interrumpir el suministro energético en el oleoducto Druzhba por ataques rusos.
"Seamos claros. Hungría no está pidiendo a Croacia un favor respecto al oleoducto Adria, sino el cumplimiento de las normas vinculantes de la UE en caso de que el tránsito por el oleoducto se vuelva difícil o imposible", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en plena crisis con Ucrania por esta interrupción que desde la Comisión Europea han minimizado afirmando que no está en peligro el suministro energético a Budapest.
Szijjarto ha acusado a Ucrania de "bloquear las entregas de petróleo" a través del oleoducto Druzhba "por razones políticas". "En tal caso, la legislación de la UE permite a Hungría y Eslovaquia comprar petróleo ruso por vía marítima", ha señalado.
Ucrania reconoce que parte "sin excesivas expectativas" para esta nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza
Las autoridades ucranianas han reconocido este martes que parten "sin excesivas expectativas" para esta nueva mesa de diálogo con Rusia y Estados Unidos, que acoge hasta el miércoles la ciudad suiza de Ginebra.
El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabeza la delegación de Kiev, ha reconocido que aún con el objetivo de poner sobre la mesa soluciones que puedan acercar el conflicto a una "paz sostenible", no hay excesivas expectativas del encuentro.
"Contamos con los marcos aprobados por el presidente de Ucrania y un mandato claro. La seguridad y las cuestiones humanitarias están en la agenda", ha detallado en un breve mensaje en sus redes sociales, desde donde ha agradecido a Estados Unidos su "consistente" mediación y a Suiza por organizar el evento.
Comienza en Ginebra la tercera ronda de negociaciones trilaterales Rusia-Ucrania-EE. UU.
Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov.
El enviado ucraniano anunció que en el orden del día hay "cuestiones de seguridad y humanitarias".
La apertura de esta ronda de contactos -que debe extenderse hasta mañana- fue confirmada también por la agencia de noticias pública rusa RIA Nóvosti.
Las estancias de rusos en España por estudios alcanzaron su máximo histórico tras la invasión de Ucrania en 2022
Las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia alcanzaron de 2021 a 2023 su máximo histórico (coincidiendo con la invasión rusa a Ucrania en el año 2022), con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.
Así lo refleja la nueva estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), en la que muestra el flujo de las autorizaciones concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en España.
Los datos muestran una tendencia general ascendente con un crecimiento del 93% a lo largo de la década 2014 a 2024. Si en 2014 el número de autorizaciones de estancia por estudios era de 61.570, en el año 2024 se concedieron 118.947; cerca de 120.000 autorizaciones que marcan un máximo histórico que refleja el creciente atractivo del sistema educativo español para los estudiantes internacionales.
Rusia ataca de forma masiva la infraestructura energética en Ucrania
Rusia atacó la infraestructura energética ucraniana, comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso después de que la parte ucraniana denunciara ataques contra subestaciones eléctricas e instalaciones de generación de energía térmica.
"En las últimas 24 horas, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo (...) contra infraestructura energética de Ucrania", señala el parte castrense de Defensa publicado en Telegram.
Además, asegura haber atacado instalaciones del complejo militar-industrial y bases de producción y lanzamiento de drones.
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada contra Ucrania, que ha tenido lugar horas antes de que empiece en Ginebra una nueva ronda de negociaciones de paz, y ha insistido en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.
"Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas", escribió Zelenski en sus redes sociales.
Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.
