El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, en un partido en 2018. / Christophe Petit Tesson / EFE

Aunque no conozcamos la letra pequeña (ni la grande…) del acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y las ligas europeas, lo que ha quedado clarísimo, es que no habrá Superliga y que, como titulo, estamos en su superfinal.

Allá por el 19 de mayo de 2021, hace casi cinco años ya, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunciaba en una forma poco ortodoxa, en el Chiringuito, un programa televisivo, que se creaba la Superliga y que iba a cambiar el mundo del fútbol.

Con sus 15 socios fundadores y con el Sr. Pérez como su primer presidente, parecía que iba a comerse el mundo, el futbolístico y cualquier otro. A mí, que me llamó Radio Marca por la mañana temprano del día siguiente, el lunes, comenté que no habría Superliga y me dijeron que no entendía nada y que, si el Real Madrid y los demás poderosos iban juntos de la mano, nadie les podría parar.

Yo, que llevaba entonces 35 años en este mundo, dije que los equipos ingleses iban a irse enseguida y, la misma tarde, así ocurrió. No me las quería ni me quiero dar de Pitonisa ni me voy a ganar la vida calculando el futuro o el número del gordo de la Lotería.

Sin embargo, un simple conocimiento el fútbol inglés y un par de llamadas me dejaron claro que los aficionados de allende el canal de la Mancha, no se iba a quedar quietos ni mudos. Y así fue, con declaraciones de jugadores, de aficionados, y algunas manifestaciones callejeras, que llevaron al primer ministro británico de entonces, Boris Johnson, a decir que, si eso era lo que sus clubes iban a hacer, cambiaría la ley, solo permitiendo, como en Alemania, una propiedad extranjera no mayoritaria.

Esto hizo que la mitad de la Superliga, los seis clubes ingleses, en manos de capital foráneo, se salieran de inmediato. A ello se sumó después el Atlético de Madrid y casi a la par el Inter y el Milán, dejando a Juventus, Barcelona y Real Madrid como únicos interesados en continuar con esa nueva competición.

Luego, no les voy a aburrir con esto, siguieron varios temas en UEFA, en la Unión Europea, una victoria pírrica (y diría más, una derrota) en el Tribunal de Justicia de esta Unión y, finalmente, al no poder crear la superliga (ahora con minúscula), se transformó en un híbrido.

Sí, se produjo una nueva forma, llamada Unify, que pretendía ya no una superliga, sino varias divisiones, una novedad, así como lo mismo con el fútbol femenino. Es decir, lejísimo de lo que se pretendía. Si a eso se le unía que JP Morgan, la banca que iba a financiar, se marchó casi inmediatamente, diciendo “que no habían entendido bien lo que era el fútbol), llevó a la Juventus primero y recientemente al Barcelona, a abandonar la nave.

Quedaba, negociando desde hace unos meses, el Real Madrid y, con el final que conocemos: no habrá Superliga y “por el bien del fútbol”, todos juntos de nuevo. Se trataba entonces de dinero y de poder, pero como no se consiguió doblegar a la UEFA, ni con el pleito en la Unión Europea, pues sanseacabó…

No vivió, sino que soñó ser, y será un recuerdo para siempre. No es que esté contento por haberlo predicho, pero sí por callar algunas bocas que creían saber más… Mientras acaban las borrascas, recomiendo “Los ilegales”, de Shaun Walker. Disfruten y cuídense.