Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

Un militar ucraniano se prepara para disparar contra las posiciones rusas en el frente de la región de Járkov

Un militar ucraniano se prepara para disparar contra las posiciones rusas en el frente de la región de Járkov / Andrii Marienko / AP

Redacción

Un militar ucraniano se prepara para disparar contra las posiciones rusas en el frente de la región de Járkov

Un militar ucraniano se prepara para disparar contra las posiciones rusas en el frente de la región de Járkov / Andrii Marienko / AP

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

