Valencia Basket y el éxito de luchar por dos finales

La Copa del Rey en el Roig Arena está siendo un espectáculo. Y la Minicopa en La Fonteta no se queda atrás. Ya solo quedan cuatro equipos en cada competición y el Valencia Basket sigue vivo en ambas. El billete para las finales está caro, pero ya el hecho de estar en disposición de llegar a las mismas es para sentirse orgulloso de un proyecto global taronja que deslumbra en el primer equipo, pero también con una cantera que crece cada año más.

Los infantiles, a las 12:00, lucharán por la que sería la segunda final masculina de Minicopa en la historia del club. En el femenino, ya saben lo que es ganarla. Y qué mejor motivación que pensar en una final que se jugaría en el Roig Arena, en una experiencia irrepetible para esta joven generación de jugadores.

Ganen o pierdan, por la tarde animarán como los que más a sus ídolos, sus referentes del primer equipo, que se medirán a un Real Madrid que viene de asustar en cuartos de final, pero al que los taronja ya han ganado dos veces este año, y en una de ellas, con un título en juego, la Supercopa Endesa.

Partido de Minicopa entre Valencia Basket y Real Madrid. / Germán Caballero

Hizo bien Pedro Martínez en recordar que la presión la tienen los blancos, por presupuesto, por llegar como primer cabeza de serie y por las 29 Copas que tienen en su palmarés. Los taronja, en cambio, buscan el que sería su segundo título 28 años después del que lograron con Víctor Luengo y Nacho Rodilla en modo MVP.

Un año para soñar

La última de sus cinco finales de Copa la jugaron hace nueve años y aunque todo puede pasar en cuarenta minutos, no hay mejor año para creer en el Valencia Basket. Por plantilla, por juego, por ambición y por contar con el respaldo de un Roig Arena con mayoría taronja, que intentará romper la maldición del anfitrión. Solo dos equipos locales la ganaron en 33 ediciones y el último fue ya hace 24 años. Otro reto a tiro para un Valencia Basket acostumbrado a romper récords desde el año pasado.