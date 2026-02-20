Opinión | COPA DEL REY
Valencia Basket y el éxito de luchar por dos finales
Los taronja afrontan un sábado histórico con las semifinales de la Copa y de la Minicopa
En La Fonteta y en el Roig Arena, ante rivales muy duros, pero con la ilusión de hacer historia en casa
La Copa del Rey en el Roig Arena está siendo un espectáculo. Y la Minicopa en La Fonteta no se queda atrás. Ya solo quedan cuatro equipos en cada competición y el Valencia Basket sigue vivo en ambas. El billete para las finales está caro, pero ya el hecho de estar en disposición de llegar a las mismas es para sentirse orgulloso de un proyecto global taronja que deslumbra en el primer equipo, pero también con una cantera que crece cada año más.
Los infantiles, a las 12:00, lucharán por la que sería la segunda final masculina de Minicopa en la historia del club. En el femenino, ya saben lo que es ganarla. Y qué mejor motivación que pensar en una final que se jugaría en el Roig Arena, en una experiencia irrepetible para esta joven generación de jugadores.
Ganen o pierdan, por la tarde animarán como los que más a sus ídolos, sus referentes del primer equipo, que se medirán a un Real Madrid que viene de asustar en cuartos de final, pero al que los taronja ya han ganado dos veces este año, y en una de ellas, con un título en juego, la Supercopa Endesa.
Hizo bien Pedro Martínez en recordar que la presión la tienen los blancos, por presupuesto, por llegar como primer cabeza de serie y por las 29 Copas que tienen en su palmarés. Los taronja, en cambio, buscan el que sería su segundo título 28 años después del que lograron con Víctor Luengo y Nacho Rodilla en modo MVP.
Un año para soñar
La última de sus cinco finales de Copa la jugaron hace nueve años y aunque todo puede pasar en cuarenta minutos, no hay mejor año para creer en el Valencia Basket. Por plantilla, por juego, por ambición y por contar con el respaldo de un Roig Arena con mayoría taronja, que intentará romper la maldición del anfitrión. Solo dos equipos locales la ganaron en 33 ediciones y el último fue ya hace 24 años. Otro reto a tiro para un Valencia Basket acostumbrado a romper récords desde el año pasado.
