La lección taronja tras la Eurocup de 2017

La derrota de este sábado ante el Real Madrid será difícil de olvidar. La final se tocaba ya con los dedos, en el Roig Arena y con un Valencia Basket que había hecho un auténtico partidazo con el liderazgo de Kameron Taylor primero y de un Jean Montero en un último cuarto apoteósico del dominicano. Pero el destino le tenía preparado un final cruel a los taronja, con dos triples de Hezonja que helaron el sector taronja del Roig Arena y prácticamente el de todas las aficiones menos la 'blanca'.

Los taronja hicieron méritos para ganar, jugaron con concentración e intensidad desde el primer minuto, no se descentraron con algunas decisiones arbitrales más que discutibles y pusieron contra las cuerda al todopoderoso Real Madrid de Campazzo, Tavares y Hezonja. Por todo ello, la derrota duele más aún. Casi tanto como la final de la Eurocup que se escapó en La Fonteta ante Unicaja en 2017, cuando a falta de seis minutos, el Valencia Basket ganaba de 13 puntos.

Juan Roig, dando ánimos a los jugadores en el centro de la pista. / F. Calabuig

Eso sí, si de algo debe servir aquella experiencia es para aprender de cara a lo que resta de temporada y nadie mejor que Pedro Martínez para marcar el camino, al ser el técnico taronja también esa temporada. Aquel año se perdió esa final y también la final de Copa. Dos golpes anímicos difíciles de digerir, pero del que se sobrepusieron los taronja para acabar ganando la Liga Endesa, la única en la historia del club.

Fieles a un estilo de juego

Una derrota como la de este sábado no debe cambiar un ápice el camino del equipo. Y nadie duda que así será, con un técnico fiel a su idea de juego hasta el final y que está haciendo disfrutar como nunca a la afición taronja, enganchada al equipo más allá de los resultados. Entonces lograron remontar anímicamente y ganarle la Liga al Real Madrid en la final. Nada garantiza que se pueda repetir aquel éxito este año y más con la exigencia máxima de la Euroliga también, pero aquel Valencia Basket creyó hasta el final y el actual se ha ganado el derecho a pensar en grande también. El propio Juan Roig lo tenía claro al acabar la final. El golpe duele, pero ahora hay que pensar en la Liga, sin descartar dar batalla hasta el final en la Euroliga. Este año ya ganaron la Supercopa y aún hay motivos para seguir soñando con un año histórico.