La Mini se hizo Maxi

La Copa de Rey de baloncesto, posiblemente, sea uno de los mayores eventos deportivos más destacados en el panorama nacional e internacional. Una cita, que con el transcurrir de los años, ha seguido creciendo en lo relativo a repercusión, interés y seguimiento. Una circunstancia que hace, que como sucede en las citas de tan gran calado, todo lo que se genera a su alrededor siga haciéndose más grande y generando otros puntos de interés. Un claro ejemplo de ello es la Minicopa, un clásico ya en la agenda copera y que se ha hecho excepcionalmente atractiva para el público, los medios de comunicación y para ojeadores de todas las partes del planeta. Un torneo paralelo en categorías inferiores, que con los años, ha tomado una importancia casi igual de grande que la competición sénior.

En esa Minicopa, se citan algunas de las grandes promesas que se forman en las canteras de los diferentes clubes españoles. Muchas de ellas, las que poco después formarán parte de las plantillas que forman la ACB, siendo, la mayoría, importantes en sus selecciones e incluso, destacando en la NBA. Así, un total ya de 126 participantes, han logrado el sueño de debutar en la máxima categoría de nuestro baloncesto.

Una larga lista donde destacan, por ejemplo, los Luka Doncic (ganador y MVP en la edición de 2013) y Víctor Wembanyama (número 1 del DRAFT de la NBA), estrellas ahora al otro lado del charco. Toda una leyenda como Ricky Rubio, hacía previamente lo mismo que el jugador esloveno en 2004, levantando en Sevilla el título y el premio al mejor jugador. Dos españoles, ahora mostrando su calidad en tierras norteamericanas, como son Santi Aldama y Hugo González, también tuvieron su momento destacado con su presencia en 2015 y 2020, respectivamente. Otros señalados fueron los Alberto Díaz, Jaime Fernández, Dario Brizuela, Usman Garuba o Juan Núñez, consolidados desde hace tiempo en la Liga Endesa. Y como no, la nueva hornada de jugadores patrios con los Aday Mara o Mario Saint – Supery, ambos repartiendo fundamentos en la NCAA, tuvieron su espacio en esta Minicopa.

Atractivos en forma de futuras figuras de este deporte, que han coincidido con el crecimiento exponencial que ha llevado a los aficionados a ir elevando el número de gente en las gradas, donde asisten a los diferentes partidos programados. De igual manera, a tener que realizar una fase previa de clasificación, la cual, en esta ocasión, se celebraba el pasado mes de noviembre en Valencia. Y lo que confirma todo lo expuesto con anterioridad, que el torneo deba arrancar un día antes que la propia Copa del Rey.

Algo que sucedía desde el pasado miércoles en la Fuente de San Luis, donde se ponía en marcha con los primeros encuentros y que finalizará en la matinal de hoy domingo en el Roig Arena con la disputa de la gran final entre Valencia Basket y el Real Madrid.

Desde hace cuatro días, ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro, disputándose un trofeo que ha dejado de ser Mini, para acabar siendo Maxi.