Opinión | Julia Kochetova, World Press Photo

Julia Kochetova

Dnipro (Ucrania)

Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los civiles cerca del frente en el cuarto año de invasión total

La fotógrafa ucraniana Julia Kochetova, galardonada por los World Press Photo en 2024, habla con los civiles que se refugian en el subsuelo para evitar las bombas rusas, en un proyecto conjunto con Médicos Sin Fronteras

Fotografías de la guerra de Ucrania de Julia Kochetova, galardonada con el World Press Photo 2024

Fotografías de la guerra de Ucrania de Julia Kochetova, galardonada con el World Press Photo 2024 / Julia Kochetova

En un antiguo instituto reconvertido en refugio en Dnipro, varias familias desplazadas aprenden a vivir entre cortes de luz y frío, arropadas solo por los recuerdos de su vida antes de la invasión rusa a gran escala.

