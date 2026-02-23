Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los civiles cerca del frente en el cuarto año de invasión total

Fotografías de la guerra de Ucrania de Julia Kochetova, galardonada con el World Press Photo 2024 / Julia Kochetova

En un antiguo instituto reconvertido en refugio en Dnipro, varias familias desplazadas aprenden a vivir entre cortes de luz y frío, arropadas solo por los recuerdos de su vida antes de la invasión rusa a gran escala.