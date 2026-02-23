Opinión | Julia Kochetova, World Press Photo
Julia Kochetova
Dnipro (Ucrania)
Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los civiles cerca del frente en el cuarto año de invasión total
La fotógrafa ucraniana Julia Kochetova, galardonada por los World Press Photo en 2024, habla con los civiles que se refugian en el subsuelo para evitar las bombas rusas, en un proyecto conjunto con Médicos Sin Fronteras
