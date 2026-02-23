Hungría frena las sanciones contra Rusia y el préstamo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión

La Unión Europea (UE) llegará previsiblemente al cuarto aniversario de la agresión rusa contra Ucrania sin un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev congelado, después de que Hungría y Eslovaquia hayan vetado las nuevas medidas contra el Kremlin, y el Gobierno húngaro haya bloqueado el crédito del que depende la economía ucraniana.

"Desgraciadamente no hemos alcanzado un acuerdo sobre el vigésimo paquete [de sanciones]", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras reunirse con los ministros de Exteriores de los Veintisiete este lunes en Bruselas. "Es un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy", ha reconocido la estonia.

Eslovaquia y Hungría aún compran su petróleo a Rusia, que reciben a través del oleoducto de Druzhba ('amistad' en ruso) que atraviesa Ucrania. Tras un bombardeo del Ejército de Vladímir Putin, Kiev alegó que la tubería se había visto dañada. El pasado 27 de enero frenó el suministro a los territorios húngaro y eslovaco. Pero tanto Budapest como Bratislava acusan a los ucranianos de haberlo hecho por "motivos políticos".

A su llegada a la reunión, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha anunciado que su país no levantará el veto a las sanciones contra Rusia ni al préstamo para Kiev hasta que Ucrania no restaure el tránsito de petróleo. "Cuando Ucrania restablezca el suministro, podremos replantearnos la situación", ha advertido Szijjártó.

Déjà vu

La Comisión Europea presentó a principios de mes un nuevo paquete de sanciones. La principal novedad es la prohibición de los servicios marítimos, desde la reparación de barcos hasta los servicios portuarios, con el objetivo de reducir significativamente las exportaciones de crudo rusas. A pesar de las reticencias de varios países, las medidas estaban listas para ser aprobadas este lunes.

Kallas ha lamentado que los ministros no hayan podido lograr un acuerdo antes del aniversario de la invasión rusa de Ucrania. "Necesitamos enviar señales fuertes a Ucrania de que seguimos ayudando a Ucrania, pero también poner más presión sobre Rusia para que esta guerra se detenga", ha dicho la jefa de la diplomacia europea.

No es la primera vez que la UE se encuentra en este escenario. Desde que comenzó la guerra, Hungría ha amenazado con bloquear casi cada paquete de sanciones. La diferencia es que desde la llegada de Robert Fico al Gobierno eslovaco, el primer ministro húngaro Viktor Orbán está menos solo. "Estamos contactando a diferentes niveles con nuestros colegas húngaros y eslovacos para avanzar con este paquete. Claro que no es fácil, nunca lo es, pero el trabajo continúa", ha dicho Kallas.

Ayuda a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea, reunidos en el Consejo Europeo, acordaron utilizar el presupuesto comunitario como garantía para emitir deuda conjunta y financiar así un crédito por valor de 90.000 millones de euros. La fecha de la adopción de las sanciones es puramente simbólica. Sin embargo, en el caso del préstamo a Ucrania, el tiempo apremia.

Los líderes pactaron a Veintisiete que el préstamo se gestionaría haciendo uso de la 'cooperación reforzada', un mecanismo que permite a un grupo de mínimo nueve países del bloque unirse para sacar adelante una iniciativa. Hungría, Eslovaquia y República Checa participaron en la decisión, que requería unanimidad, pero no se sumaron al mecanismo.

Las decisiones legislativas necesarias para establecer el fondo que sufragará un tercio de los gastos de Ucrania durante los próximos dos años solo requieren el respaldo de una mayoría de países. Sin embargo, modificar el actual presupuesto comunitario para permitir conceder un préstamo a un país tercero haciendo uso de deuda conjunta necesita el apoyo de los Veintisiete. Esta decisión es la que está frenando Budapest.

"Es realmente lamentable que se haya dado marcha atrás en una decisión que todos los líderes tomaron en el Consejo Europeo", ha dicho Kallas. Para Szijjártó, la situación ha cambiado. A ojos de la jefa de la diplomacia europea, el cambio de postura de Hungría podría suponer una violación de la cláusula de cooperación leal que imponen los tratados a los países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se desplazarán este martes a Kiev para respaldar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La cuestión de la financiación a Ucrania estará inevitablemente sobre la mesa.

Costa se ha comprometido con Orbán a elevar la cuestión del oleoducto en su encuentro con Zelenki, pero también ha advertido al primer ministro húngaro de que las decisiones que se toman en el Consejo Europeo "deben ser respetadas". El portugués ha urgido al primer ministro de Hungría a desbloquear el préstamo.

Kallas confía en que Costa y Von der Leyen puedan presionar a Orban para que dé marcha atrás en su decisión y facilite la ayuda económica al Gobierno ucraniano. Pero la estonia, por si acaso, ha vuelto a abrir la puerta al que, para ella, fue siempre el plan A: usar los activos congelados rusos para pagar la factura.

