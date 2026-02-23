BILBAO, 20/02/2026.- El centrocampista del Athletic Club, Oihan Sancet (d), disputa el baló ante el defensa del Elche, Victor Chust, durante el encuentro correspondiente a la jornada 25 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Athletic Club y Elche en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE / Luis Tejido. / LUIS TEJIDO / EFE

Y tú, ¿cómo reaccionas a las derrotas de tu equipo? Yo lo hago en silencio. Hablando con una amiga después del partido le decía que en mi comedor había un silencio abrumador, a lo que me respondía que había “bastantes comedores así”. Y esa es la sensación generalizada. Parece que la derrota del viernes ha pesado más que cualquier otra del año 2026, y ya van 5 en liga.

Tras caer frente al Levante y la valentía demostrada contra el Barça, llegó ese pequeño paso adelante en juego y fuera de casa frente a la Real y la demostración de coraje y buen hacer frente a Osasuna, pero el viernes se dio un paso atrás de la peor forma y en el peor momento. En San Mamés el Elche chutó dos veces, una de ellas en una falta lejana y fácil para Unai Simón y otra en el penalti. Por contra recibió 18 tiros, 6 de ellos ocasiones claras. Ojo, ni mucho menos hay que pasar por alto el 2-1 del Athletic en lo que fue una nueva injusticia arbitral para el equipo franjiverde y que acabó provocando, a la postre, la derrota.

Más allá de esto, un partido también lo marca las sensaciones. Pocas veces o incluso ninguna se ha visto tan lejos esta temporada al equipo ilicitano de lo que quiere ser. Parecía con el paso de los minutos que ni plantándose el Elche en campo rival, iba a conseguir crear peligro porque los jugadores alcanzaron el punto máximo de bloqueo. Faltó movilidad desde fase de iniciación hasta cuando el balón llegaba a los puntas o pasaba por los Febas y Cepeda, llamados a romper líneas y dar el click que desactivara la presión del Athletic.

Una vez más, no creo que el problema del Elche sea de juego. Parece muchísimo más de bloqueo mental. No se pasa de una semana a competir como se hizo frente a Osasuna a hacerlo como el viernes contra el Athletic por culpa del estilo, más aún viendo el partido que los navarros hicieron el sábado contra el Madrid demostrando que anularles como hizo el equipo franjiverde es muy complicado.

Es difícil que el estándar del Elche sea crear tantas ocasiones como se hizo contra el equipo de Lisci, pero hacerlo y ver que ni siquiera así consigues ganar hace mella en el estado de ánimo de una plantilla que es víctima de un deporte en el que lo mental es todo. Se pasa de generar poco sin premio a generar para hacer 4 goles y no marcar a la impotencia y el mal partido en San Mamés, pasando por los puntos perdidos contra el Sevilla y en Valencia.

Es de Perogrullo, pero la mayor losa del Elche son los resultados. Se ha recuperado parte de esa solidez defensiva y se ha vuelto a generar buen volumen de ocasiones a excepción de Bilbao, pero el estancamiento traducido en que cada semana se ve reducida la distancia con el descenso hace daño a una plantilla que lo está poniendo todo pero que últimamente no le está dando. Lo que viene son tanto finales como oportunidades, la que más la inmediata contra el Espanyol, por ser en casa y porque tras ella llegarán el Villarreal y el Real Madrid a domicilio. Casi nada.