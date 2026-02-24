Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia el lanzamiento de unos 135 drones rusos en un ataque en el cuarto aniversario de la invasión

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este martes a Rusia de lanzar cerca de 135 drones y un misil balístico contra el país coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022, sin pronunciarse sobre posibles víctimas a causa de esta nueva oleada de ataques.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado un misil 'Iskander' y 133 drones contra el país, antes de afirmar que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar 111 de los aparatos no tripulados en varios puntos del espacio aéreo de Ucrania.